Aker BP ist der erste Kunde, der den Betrieb von Agent zu Agent mithilfe einer neuen Generation industrieller, agentenbasierter Workflow-Anwendungen skaliert

Cognite, der Marktführer im Bereich industrielle KI, gab heute eine Zusammenarbeit mit ABB bekannt, um zu untersuchen, wie fortschrittliche industrielle KI- und Datenfunktionen integriert werden können, um wichtige Anwendungsfälle im Energiesektor zu lösen. Durch Hinzufügen einer agentenbasierten Ebene zu etablierten industriellen Anwendungen, darunter ABB Ability SafetyInsight und ABB Ability AlarmInsight, unter Verwendung der Cognite Industrial AI and Data-Plattform zielt die Zusammenarbeit darauf ab, eine "Agent-zu-Agent"-Koordination zu ermöglichen. Der führende Energieproduzent Aker BP hat sich als erster Kunde für die Implementierung dieser neuen Generation intelligenter Lösungen entschieden. Dies ist Teil seiner Strategie, die derzeitige Produktionseffizienz von 96 weiter zu steigern und bis 2028 ein Produktionswachstumsziel von 525.000 Barrel Öläquivalent pro Tag zu erreichen.

Daten in umsetzbaren Geschäftswert verwandeln

Durch den Abbau traditioneller Datensilos und den Übergang zu einer ergebnisorientierten Software-Orchestrierung zielt die Zusammenarbeit darauf ab, den Kunden von ABB und Cognite, darunter Aker BP, einen erheblichen geschäftlichen Mehrwert zu bieten:

Schnellere Arbeitsabläufe: Die agentenbasierte Orchestrierung ermöglicht es, komplexe Prozesse wie risikobewertungen über mehrere Systeme hinweg und die Rationalisierung von Alarmen um ein Vielfaches schneller abzuschließen als bei manueller Koordination

Die agentenbasierte Orchestrierung ermöglicht es, komplexe Prozesse wie risikobewertungen über mehrere Systeme hinweg und die Rationalisierung von Alarmen um ein Vielfaches schneller abzuschließen als bei manueller Koordination Beschleunigte Analyse und Entscheidungsfindung: Etablierte Anwendungen wie ABB Ability SafetyInsight und ABB Ability AlarmInsight können nun als aktive Agenten fungieren, die Daten autonom interpretieren, logisch Schlussfolgerungen ziehen und systemübergreifende Aktionen auslösen

Etablierte Anwendungen wie ABB Ability SafetyInsight und ABB Ability AlarmInsight können nun als aktive Agenten fungieren, die Daten autonom interpretieren, logisch Schlussfolgerungen ziehen und systemübergreifende Aktionen auslösen Verbesserte Risikominderung: Die agentenbasierte Ebene wird unterschiedliche Datenpunkte in Echtzeit miteinander verbinden, wodurch menschliche Fehler reduziert und eine Informationsüberflutung für Bediener in kritischen Betriebsumgebungen verhindert wird

"Unser Ziel bei Aker BP ist es, führend im Bereich effizienter Betriebsabläufe zu sein, und das erfordert, dass wir den Wert jeder einzelnen Softwarekomponente in unserem Stack maximieren", sagte Paula Doyle, Chief Digital Officer bei Aker BP. "Dieses agentenbasierte Framework ermöglicht es uns, unsere digitale Strategie zu skalieren und bringt uns unserem Ziel näher, bis 2026 Hunderte von Agenten einzusetzen, die alle zusammenarbeiten, um komplexe Arbeitsabläufe zu lösen, die früher weitgehend manuell waren."

"ABB hat es sich zur Aufgabe gemacht, unsere Kunden beim Übergang zu autonomen Betriebsabläufen zu unterstützen", fügte Gino Hernandez, Leiter des Global Digital Business bei der ABB-Division Energy Industries, hinzu. "Durch die Integration kritischer industrieller Anwendungen wie Alarm- und Sicherheitsinformationen in ein Agent-zu-Agent-Orchestrierungsmodell können Kunden kritische Eingriffe priorisieren, die Entscheidungsfindung beschleunigen und Risiken reduzieren, um sicherere und zuverlässigere Betriebsabläufe zu ermöglichen."

Dr. John Markus Lervik, Gründer von Cognite, fasste zusammen: "Aker BP definiert neu, was es bedeutet, ein Industrieunternehmen zu sein. Durch die Verbindung von ABBs Fachwissen und industriellen Anwendungen mit Cognites Innovationen im Bereich der industriellen KI führen wir die Energiebranche zu einem neuen Betriebsmodell, bei dem Systeme miteinander 'kommunizieren', um ihre komplexesten Herausforderungen zu lösen."

Über Cognite

Cognite macht KI für die Industrie nutzbar. Führende Unternehmen aus den Bereichen Energie, Fertigung sowie Strom und erneuerbare Energien entscheiden sich für Cognite, um sichere, vertrauenswürdige Daten in Echtzeit bereitzustellen und so ihre anlagenschweren Betriebsabläufe sicherer, nachhaltiger und profitabler zu gestalten. Cognite bietet eine benutzerfreundliche, sichere und skalierbare Plattform für Industriedaten und KI, die es allen Entscheidungsträgern vom Einsatzort bis hin zu entfernten Betriebszentren leicht macht, auf komplexe Industriedaten zuzugreifen und diese zu verstehen, in Echtzeit zusammenzuarbeiten und eine bessere Zukunft zu gestalten. Besuchen Sie uns unter www.cognite.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

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