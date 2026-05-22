Das kanadische Unternehmen Lahontan Gold arbeitet sich in Nevada Stück für Stück vom Explorer zum Minenbauer. Die Finanzierung steht, die Bohrer laufen, und der Fahrplan ist klar. Wer jetzt genau hinschaut, erkennt ein Muster aus kontrollierten Schritten und realen Fortschritten. Das ist keine Wette auf eine geologische Sternstunde, sondern die Umsetzung eines handfesten Plans. Die nächsten Monate könnten zeigen, dass man aus einem historischen Abbaugebiet einen neuen Goldproduzenten machen kann.Den vollständigen Artikel lesen ...
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