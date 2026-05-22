Quanten-Souveränität wird zum nächsten globalen Technologiewettlauf

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Während künstliche Intelligenz globale Industrien verändert und sich Cloud-Computing zunehmend in den Händen weniger dominanter Anbieter konzentriert, richten Regierungen und Unternehmen ihren Fokus auf eine neue strategische Priorität: Rechensouveränität ("Compute Sovereignty"). Was ursprünglich als Diskussion über Datenlokalisierung begann, entwickelt sich inzwischen zu einer breiteren Bewegung rund um die nationale Kontrolle über KI, Hochleistungsrechnen und letztlich auch Quanteninfrastruktur.

Dieser Wandel kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für den globalen Technologiesektor. Das rasante Wachstum generativer KI hat eine beispiellose Nachfrage nach GPUs, Cloud-Infrastruktur und fortschrittlicher Rechenleistung geschaffen. Gleichzeitig entwickelt sich Quantencomputing schrittweise von einem forschungsgetriebenen Bereich hin zu einer kommerziell relevanten Technologiekategorie mit dem Potenzial, Branchen von Gesundheitswesen und Logistik bis hin zu Cybersicherheit und Energieoptimierung grundlegend zu verändern.

Laut Muhammad Ali Khan, CEO und Verwaltungsratsvorsitzender von SuperQ Quantum (ISIN: CA86848C1086), ist die globale Computing-Landschaft heute zunehmend um eine kleine Anzahl US-amerikanischer und chinesischer Technologiekonzerne zentralisiert.

"Dies ist eine massive Konzentration von Macht in den Händen nur weniger Unternehmen", schrieb Khan kürzlich in Forbes und bezog sich dabei auf die Dominanz von Unternehmen wie AWS, Microsoft Azure und Google Cloud.

Diese Konzentration gewinnt strategisch an Bedeutung, da Staaten erkennen, dass der Zugang zu Computing-Infrastruktur zunehmend wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, technologische Unabhängigkeit und nationale Sicherheit beeinflusst. Die Cloud-Ära machte Rechenleistung zwar skalierbar und zugänglich, schuf gleichzeitig aber auch starke Abhängigkeiten von ausländischen Infrastrukturbetreibern.

Heute versuchen viele Regierungen, einen ähnlichen Abhängigkeitszyklus im Bereich Quantencomputing zu vermeiden.

Länder wie Kanada, Indien, die Vereinigten Arabischen Emirate und mehrere europäische Staaten investieren inzwischen Milliardenbeträge in heimische KI- und Quantenökosysteme. Ziel dieser Initiativen ist nicht nur die Förderung von Forschung, sondern auch der Aufbau souveräner Infrastruktur, um die Abhängigkeit von ausländischen Hyperscalern und zukünftigen Quantenanbietern zu reduzieren.

Khan argumentiert, dass es dabei um weit mehr geht als nur um lokale Datenspeicherung.

"Es reicht nicht mehr aus, Daten und Rechenleistung lediglich in nationalen Rechenzentren zu hosten", schrieb er. "Länder wollen lokal vertrauenswürdige Unternehmen, die die Infrastruktur besitzen und betreiben."

Dieser Trend eröffnet neue Chancen für Unternehmen, die hybride Quanten-Klassik-Computersysteme entwickeln. Anders als traditionelle Computermodelle werden Quantensysteme voraussichtlich nicht unabhängig operieren. Stattdessen gehen Branchenexperten zunehmend davon aus, dass die Zukunft des Computings auf hybriden Umgebungen basiert, in denen Quantenprozessoren gemeinsam mit GPUs, KI-Beschleunigern und klassischen Hochleistungsrechnern arbeiten.

Gerade diese Interoperabilität entwickelt sich zu einer der wichtigsten kommerziellen Herausforderungen der Branche.

Während bedeutende Durchbrüche in der Quantenhardware weiterhin Schlagzeilen machen, glauben viele Experten, dass die größere kurzfristige Chance in der Integration von Quantensystemen in bestehende Unternehmens- und Cloud-Architekturen liegt. Die meisten realen Anwendungen erfordern nach wie vor, dass der Großteil der Rechenaufgaben von klassischer Infrastruktur übernommen wird, während Quantenprozessoren hochspezialisierte Optimierungs- oder Simulationsaufgaben beschleunigen.

"Ein größeres Hindernis für den praktischen Nutzen von Quantencomputing ist der Zustand der Interoperabilität zwischen Quanten- und klassischen Systemen", erklärte Khan.

Diese Sichtweise spiegelt einen grundlegenden Wandel innerhalb der Quantenindustrie wider. Anstatt sich ausschließlich auf den Bau eigenständiger Quantencomputer zu konzentrieren, legen Unternehmen zunehmend Wert auf hybride Softwareebenen, Orchestrierungsplattformen und Infrastruktur, die Arbeitslasten zwischen klassischen und quantenbasierten Umgebungen verteilen kann.

Diese Entwicklung zieht auch die Aufmerksamkeit einiger der weltweit größten Technologieunternehmen auf sich. NVIDIA stellte kürzlich NVQLink vor - eine Plattform, die GPUs mit Quantencomputern bei extrem niedriger Latenz verbindet und damit die Vorstellung stärkt, dass Quantensysteme bestehende KI-Infrastruktur eher ergänzen als ersetzen werden.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen könnten erheblich sein. Branchen, die stark von Optimierungsproblemen abhängig sind - darunter Logistik, Fertigung, Transport, Pharmaindustrie und Finanzdienstleistungen - könnten erheblich von hybriden Quanten-KI-Systemen profitieren, die enorme Mengen an Variablen effizienter verarbeiten können als herkömmliche Systeme allein.

Das Gesundheitswesen entwickelt sich bereits zu einem frühen Testfeld. Hybride Quanten- und KI-Modelle werden für Anwendungen wie Diagnostik, Medikamentenentwicklung, Behandlungsoptimierung und klinische Entscheidungsunterstützung untersucht. Auch im Bereich Cybersicherheit beschleunigt die Entwicklung leistungsfähigerer Quantensysteme die Entwicklung sogenannter Post-Quantum-Verschlüsselungstechnologien, die bestehende digitale Infrastruktur vor zukünftigen Quantenbedrohungen schützen sollen.

Trotz der zunehmenden Dynamik steht die Branche weiterhin vor erheblichen technischen Herausforderungen. Aktuelle Quantenhardware bleibt teuer, fehleranfällig und in ihrer Skalierung begrenzt. Die meisten heutigen Systeme verfügen nur über eine relativ geringe Anzahl logischer Qubits, was die Komplexität kommerziell nutzbarer Anwendungen einschränkt.

Aus diesem Grund konzentrieren sich viele Unternehmen auf praktische kurzfristige Anwendungen, anstatt auf vollständig fehlertolerante Quantencomputer zu warten.

"Die Zukunft des Computings ist hybrid", schrieb Khan und betonte, dass weiterhin "großer Raum für innovative Unternehmen besteht, um im Bereich souveräner hybrider Recheninfrastruktur erfolgreich zu sein."

Diese Idee findet zunehmend Resonanz bei politischen Entscheidungsträgern und Unternehmen gleichermaßen. Der nächste globale Technologiewettlauf könnte sich nicht mehr ausschließlich um Software, KI-Modelle oder Cloud-Adoption drehen. Stattdessen könnte die Kontrolle über die Infrastruktur, die zukünftige Rechenleistung ermöglicht - einschließlich quantengestützter Systeme -, zu einer der entscheidenden strategischen Prioritäten des kommenden Jahrzehnts werden.

Während Staaten ihre Investitionen in souveräne KI- und Quantenökosysteme beschleunigen, könnten Unternehmen an der Schnittstelle von Quantencomputing, künstlicher Intelligenz und Hochleistungsinfrastruktur eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der nächsten Ära globaler Technologieführung spielen.

Quellen

https://www.forbes.com/councils/forbesbusinesscouncil/2026/03/10/compute-sovereignty-in-the-quantum-era/

https://www.superq.co/post/leveraging-quantum-computing-for-business-advantages

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-11/66877440-superq-quantum-enters-commercial-agreement-to-deploy-quantum-ai-clinician-systems-for-science-humans-296.htm

https://www.superq.co/post/the-growing-demand-for-quantum-computing-in-business

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SuperQ Quantum Computing Inc.

Land: Kanadisch / ISIN: CA86848C1086

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