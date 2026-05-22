© Foto: DALL-ESeit die US-Regierung bei Intel eingestiegen ist, hat die Aktie rund 400 % zugelegt. Die Aktie von IBM liegt in diesem Jahr 20 % im Minus. Jetzt steigt auch hier die US-Regierung ein. Wiederholt sich die Geschichte? Erst Intel, jetzt IBM. Die US-Regierung greift erneut tief in die Tasche, um heimischen Technologie-Konzernen einen Vorsprung für die Zukunft zu gewähren. Diesmal steht Quantencomputing im Zentrum der Investitionen. IBM erhält dabei mit Abstand das größte Stück vom Kuchen ab. Aber nicht umsonst, es springt eine Minderheitsbeteiligung für die US-Regierung dabei raus. Schlägt IBM jetzt den gleichen Weg ein wie Intel? Die Aktie von Intel konnte vom Einstieg der US-Regierung massiv …Den vollständigen Artikel lesen
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