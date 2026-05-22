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22.05.26 | 07:34
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Branche
Erneuerbare Energien
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zukunftsbilanzen.de
22.05.2026 06:46 Uhr
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Nel ASA, Plug Power und A.H.T. Syngas: Welche Cleantech-Energy-Aktie leuchtet am hellsten?

Der Sektor der erneuerbaren Energien erlebt im Jahr 2026, vor allem in den letzten Wochen, ein starkes Comeback auf dem Kurszettel. Allerdings ringen die einstigen Überflieger der Wasserstoffbranche Nel und Plug auch jetzt schon wieder mit den hohen Erwartungen des Marktes und auch den ambitionierten Bewertungen. Wir werfen einen Blick auf den skandinavischen Wasserstoff-Pionier Nel ASA, das US-Schwergewicht Plug Power und den europäischen Anlagenbauer A.H.T. Syngas. Wir beleuchten, ob die Mainstream-Aktien aktuell die besten Renditechancen bieten, oder aber vielleicht doch ein Nischenplayer der Gewinner der grünen Transformation ist? Lesen Sie, welche dieser Unternehmen gerade die Weichen für ein massives Wachstum stellen.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
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Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

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