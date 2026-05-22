Der DAX hat am Donnerstag wieder etwas Federn lassen müssen. Aus dem Handel ging er am Ende mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 24.066,77 Zählern. Zum Start in den letzten Handelstag der Woche sieht es aber bereits wieder freundlicher aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 1,3 Prozent höher auf 24.924 Punkte.Im Blickfeld bleibt der Konflikt im Nahen Osten. US-Außenminister Marco Rubio hat sich mit Blick auf die diplomatischen Bemühungen, was ein Ende des Iran-Kriegs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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