Trotz des vorerst gescheiterten Milliarden-Deals um das Kunststoff-Joint-Venture Envalior und der Abstufung der Bonität auf Ramschniveau schließt Lanxess kurzfristige Verkäufe von Unternehmensteilen aus. Auch eine Kapitalerhöhung stehe derzeit nicht zur Debatte, sagte Finanzvorstand Oliver Stratmann am Donnerstag auf der virtuellen Hauptversammlung."Wir sehen keinen akuten ?Handlungsdruck für kurzfristige oder nicht wertorientierte Asset-Verkäufe", erklärte der Manager. Lanxess sei langfristig solide ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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