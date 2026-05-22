Südzucker (SZU) berichtete über die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026, die im Großen und Ganzen mit den vorläufigen Zahlen übereinstimmen und ein schwieriges Jahr mit anhaltendem Druck auf die Erträge bestätigen, der hauptsächlich durch den Zuckerbereich verursacht wurde. CropEnergies stellte einen teilweisen Ausgleich dar, da die Rentabilität aufgrund niedrigerer Inputkosten und eines unterstützenden Umfelds für Biokraftstoffe anstieg, während die Segmente Spezialprodukte und Stärke schwächer abschnitten und der Bereich Obst widerstandsfähig blieb, was den Wert der Diversifikation unterstreicht. Trotz schwächerer Erträge blieb der operative Cashflow positiv, unterstützt durch Effekte des Working Capitals. Für die Zukunft erwartet SZU im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen starken Anstieg des EBITDA im Jahresvergleich, was die ersten klaren Anzeichen einer Erholung markiert. Dies sollte durch eine stärkere Kostenbasis und sich verbessernde Dynamiken im Bereich Biokraftstoffe unterstützt werden, während eine nachhaltige Wende letztendlich von einer Erholung der Zuckerpreise abhängt. Das Geschäftsjahr 2026 stellte wahrscheinlich einen zyklischen Tiefpunkt dar, wobei sich die verbesserten Bedingungen nun auf eine schrittweise Erholung vorbereiten. Wir bestätigen unser BUY-Rating und ein Kursziel von 15,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suedzucker-ag
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