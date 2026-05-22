Die Blue Elephant Energy GmbH (BEE) hat mit dem Bau des Photovoltaik-Freiflächenprojekts Schafhöfen in der Oberpfalz begonnen. Der Solarpark soll eine Leistung von 268 Megawattpeak erreichen und ab September 2027 Strom einspeisen. Hauptabnehmer des erzeugten Stroms wird die Deutsche Bahn sein. Solarpark Schafhöfen zählt zu den größten PV-FreiflächenprojektenMit dem offiziellen Spatenstich hat BEE den Bau des Solarparks Schafhöfen gestartet. Das Projekt entsteht im Ortsteil Schafhöfen der Gemeinde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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