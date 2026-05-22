Aktien aus dem Bereich Quantencomputing standen zuletzt wieder massiv im Fokus der Anleger. Besonders stark entwickelte sich dabei die IonQ-Aktie: Allein am Donnerstag sprang der Kurs um rund +13 % nach oben. Am Freitag legt das Papier weitere +2 % zu und notiert aktuell bei etwa 51,70 €. Wie sind die weiteren Aussichten einzuschätzen? Der Markt bewegt sich Richtung Kommerzialisierung Lange Zeit galt Quantencomputing vor allem als wissenschaftliches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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