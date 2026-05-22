Ernst Russ hat seine EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf 45-55 Mio. EUR (zuvor 34-44 Mio. EUR) angehoben, nachdem das Unternehmen das strategische Geschäftsschiff MV "EF Emira", das 2008 gebaut wurde und zu 52% im Besitz ist, verkauft hat. Unserer Ansicht nach spiegelt der implizite Buchgewinn von etwa 10-11 Mio. EUR die Fähigkeit des Unternehmens wider, versteckte Reserven zu realisieren. Darüber hinaus bietet diese Transaktion frisches Kapital für die Modernisierung der Flotte und ESG-konforme Investitionen. Unterstützt durch eine hohe Flottenverfügbarkeit von 97% und gesicherte Charterabdeckung bleibt der operative Ausblick äußerst robust, mit Potenzial für weiteres Upside, falls zusätzliche Verkäufe erfolgen. Wir sind der Überzeugung, dass dieses aktive Portfoliomanagement die Ertragsqualität und die langfristigen Perspektiven erheblich verbessert. Daher bestätigen wir unser BUY-Rating und erhöhen unser Kursziel leicht auf 13,70 EUR (zuvor 13,50 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ernst-russ-ag
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