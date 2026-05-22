Original-Research: Ernst Russ AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu Ernst Russ AG
Guidance-Erhöhung nach Containerschiffverkauf
Gestern Abend berichtete Ernst Russ in einer Ad-hoc-Meldung von einer Erhöhung der EBIT-Guidancerange um 11 Mio. EUR.
Guidance-Anhebung: Ernst Russ führt die Anhebung der Guidance auf den Verkauf des 1.710 TEU Containerschiffs 'EF Emira' (Baujahr 2008) zurück. Daneben verweist Ernst Russ aber auf einen 'positiven Geschäftsverlauf'. So ist zu erklären, dass die Umsatzguidance (145-160 Mio. EUR) unverändert bleibt, obwohl das Schiff in Q3/2026 an den außenstehenden Käufer übergeben wird und damit die Charter für ca. 150 Tage (MONe) entfällt. Alle anderen Parameter der Guidance (97% Verfügbarkeit, EUR/USD von 1,20) belässt das Management unverändert.
Strategiekonforme Transaktion: Der Verkauf der EF Emira ist in verschiedener Hinsicht exemplarisch für die Zielsetzung des erneuerten Managementteams.
Bewertungslücke zum Substanzwert: Der aktuelle Net Asset Value (NAV) - basierend auf Marktpreisen der Flotte plus Nettocash, bereinigt um Minderheiten - beläuft sich auf ca. 520 Mio. EUR. Beim aktuellen Kursniveau notiert die Aktie mit einem massiven Abschlag von 45% zum NAV. Selbst nach der jüngsten Kursrallye ist der Titel fundamental deutlich unterbewertet.
Fazit: Das neue Management exekutiert den angekündigten Transformationspfad mit hoher Geschwindigkeit und operativer Disziplin, was das Vertrauen des Kapitalmarkts nachhaltig stärken dürfte. Wir bekräftigen unser Anlageurteil Kaufen mit einem Kursziel von 12,50 EUR.
+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++
Über Montega:
Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet
Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
2332482 22.05.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group