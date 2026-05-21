Le 21 mai/May 2026Argyle Resources Corp. has announced a consolidation of its issued and outstanding common shares on the basis of one (1) post-consolidated common share for every five (5) pre-consolidated common shares.As a result, the number of outstanding shares will be reduced to approximately 11,374,060 common shares.The name and symbol will not change.Please note that all open orders will be canceled at the close of business on May 22, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders taking into account the share consolidation.___________________________Argyle Resources Corp. a annoncé une consolidation de ses actions ordinaires émises et en circulation sur la base d'une (1) action ordinaire post-consolidée pour cinq (5) actions ordinaires pré-consolidées.En conséquence, le nombre d'actions en circulation sera réduit à environ 11 374 060 actions ordinaires.Le nom et le symbole ne changeront pas.Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fermeture des bureaux le 22 mai 2026. Les négociants sont invités à ressaisir leurs commandes en tenant compte de la consolidation des actions.Trading on a Consolidated Basis/Négociation sur une Base Consolidée: le 25 mai/May 2026Record Date/Date d'Enregistrement: le 25 mai/May 2026Anticipated Payment Date/Date de Paiement Prévue: le 25 mai/May 2026Symbol/Symbole: ARGLNEW/NOUVEAU CUSIP: 04031A 20 1NEW/NOUVEAU ISIN: CA 04031A 20 1 1Old/Vieux CUSIP & ISIN: 04031A102/CA04031A1021If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter Listings au 416 367-7340 ou par courriel à: Listings@thecse.com.