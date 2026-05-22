Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
IT0005422768 Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. 22.05.2026 IT0005709909 Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. 25.05.2026 Tausch 20:1
CA04031A1021 Argyle Resources Corp. 22.05.2026 CA04031A2011 Argyle Resources Corp. 25.05.2026 Tausch 5:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
IT0005422768 Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. 22.05.2026 IT0005709909 Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. 25.05.2026 Tausch 20:1
CA04031A1021 Argyle Resources Corp. 22.05.2026 CA04031A2011 Argyle Resources Corp. 25.05.2026 Tausch 5:1
© 2026 Xetra Newsboard