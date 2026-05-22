Wahnsinn: INFINEON hat heute die psychologisch wichtige Marke von 70 Euro durchbrochen und die Aktie markiert den höchsten Stand seit rund 26 Jahren, als die damalige Technologieblase platzte. Bereits Anfang Mai hatte das Unternehmen die eigenen Jahresprognosen angehoben, da sich die Auftragseingänge im strategisch wichtigen Automotive-Segment sowie bei industriellen Anwendungen signifikant verbesserten. Zusätzlichen Treibstoff lieferte am Markt eine vielbeachtete Großstudie der Citigroup, die ihr Kursziel für INFINEON von 52 auf 80 Euro anhob und eine Kaufempfehlung untermauerte. Nicht von der Hand zu weisen ist: INFINEON ist mit deutlichem Abstand der beste DAX-Wert des Jahres 2026. Seit dem Jahresstart verbuchte der Titel ein Kursplus von rund 87 %, auf Sicht der vergangenen 12 Monate beläuft sich die Wertsteigerung sogar auf über 111 %. Up, up and away...
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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