Die BioNTech-Aktie hat den zuletzt markanten Unterstützungsbereich um 76,40 € angelaufen und eine Reaktion gezeigt. Heute mit Up-Gap gestartet, könnte sich eine zeitnahe Schließung dieser Eröffnungslücke mit leichtem Rücklauf als interessante Gelegenheit kennzeichnen, sodass sich nun eine spannende technische Konterchance ergibt. Kann die Aktie diesen Bereich weiterhin verteidigen, rückt der Widerstand bei 94,53 € wieder in den Fokus. Unterstützung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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