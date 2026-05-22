BioNTech hat für das anstehende ASCO-Meeting ein Pipeline-Update angekündigt. Auf der weltweit wichtigsten Onkologie-Konferenz präsentiert das Unternehmen neue klinische Daten zu den Hoffnungsträgern Pumitamig und Gotistobart. Zudem gibt es Updates zu zulassungsrelevanten Studien und innovativen Kombinationstherapien rund um ADCs.• BioNTech präsentiert auf dem ASCO-Kongress 2026 Daten zu Pumitamig und Gotistobart. • Präsentiert werden Ergebnisse aus der Phase-2/3-Studie ROSETTA Lung-02 bei NSCLC. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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