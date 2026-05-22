© Foto: JOE MARINO - newscomAnalysten warnen, dass SpaceX direkt um dieselben Privatanleger kämpfen könnte, die Tesla jahrelang nach oben getrieben haben.Der geplante Börsengang von SpaceX könnte für Tesla zum Problem werden. Während viele Anleger bislang vor allem über Tesla auf Elon Musks Vision von künstlicher Intelligenz, Robotik und Automatisierung setzten, könnte SpaceX diese Aufmerksamkeit nun direkt auf sich ziehen. Genau davor warnen inzwischen Investoren und Analysten. Hintergrund ist der für Juni erwartete Börsengang des Raumfahrtkonzerns. Mit einer möglichen Bewertung von bis zu 1,75 Billionen US-Dollar würde SpaceX sogar den Börsenwert von Tesla übertreffen. Gleichzeitig gilt das Unternehmen bei vielen …Den vollständigen Artikel lesen
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