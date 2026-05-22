In der Vorwoche hatte Stellantis mit dem staatlichen Autohersteller Dongfeng bereits ein Joint Venture für den chinesischen Markt abgeschlossen. Jetzt wollen die beiden Unternehmen ein Gemeinschaftsunternehmen für den europäischen Markt gründen, an dem Stellantis wird 51 % halten wird. Das Joint Venture soll Autos der chinesischen Premium-Elektromarke Voyah in einigen europäischen Märkten verkaufen. Zudem prüfen die Partner eine lokale Fertigung von Dongfeng-Modellen im Stellantis-Werk im französischen Rennes. Stellantis lastet damit seine Produktionskapazitäten besser aus und senkt so die Kosten. Zugleich wird damit der Druck auf hier noch zögerliche Konkurrenten wie VW erhöht, ähnliche Schritte einzuleiten.
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