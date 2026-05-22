Die Nvidia-Aktie bleibt der wahrscheinlich zentralste Treiber des globalen KI-Booms. Neue Milliardeninvestitionen der großen Cloudkonzerne und die rasch zunehmende Nutzung von KI-Anwendungen im Unternehmensumfeld sprechen weiterhin für ein außergewöhnlich starkes Wachstumspotenzial des Chipentwicklers. Nvidia baut seine Führungsrolle im KI-Markt weiter aus Nvidia hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 erneut deutlich besser abgeschnitten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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