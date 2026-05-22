EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
22.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr. 19
|80335 München
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@mutares.com
|Internet:
|https://ir.mutares.de/event/hauptversammlung-2026/
|ISIN:
|DE000A2NB650
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2332434 22.05.2026 CET/CEST