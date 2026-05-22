Genf - Richemont ist im vergangenen Geschäftsjahr trotz des unsicheren Marktumfelds weiter gewachsen, getragen vom Schmuckgeschäft. Allerdings lasten der hohe Goldpreis und Wechselkurseffekte auf den Margen. Der Genfer Luxusgüterkonzern steigerte den Umsatz im per Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 um 5 Prozent auf 22,4 Milliarden Euro. Organisch betrug das Wachstum 11 Prozent, wie die Gruppe am Freitag mitteilte. Der Betriebsgewinn von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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