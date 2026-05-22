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22.05.2026 18:27 Uhr
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PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b). Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 12. Zwischenmeldung und Abschlussmeldung

DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b). Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 12. Zwischenmeldung und Abschlussmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b). Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 12. Zwischenmeldung und Abschlussmeldung

München (pta000/22.05.2026/17:53 UTC+2)

Siemens Energy AG schließt Aktienrückkauf ab

Im Zeitraum vom 18. Mai 2026 bis einschließlich 19. Mai 2026 wurden insgesamt Stück 186.924 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. März 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag  Handelsplatz   Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 
18.05.2026  XETRA      110.606            172,2025 
       CBOE DXE     54.744            172,4428 
       Aquis Exchange  12.160            172,4573 
       Turquoise Europe 7.122             172,3493 
       Summe      184.632            172,2962 
19.05.2026  XETRA      1.407             170,3979 
       CBOE DXE     637              170,2414 
       Aquis Exchange  160              171,3009 
       Turquoise Europe 88              170,2820 
       Summe      2.292             170,4130

Damit wurde am 19. Mai 2026 der Aktienrückkauf abgeschlossen. Die Gesamtzahl der im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. März 2026 bis einschließlich 19. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 12.618.469 Aktien. Dies entspricht 1,465% des Grundkapitals. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich 158,4978EUR; insgesamt wurden eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von 1.999.999.412,91EUR (ohne Erwerbsnebenkosten) zurückgekauft.

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgte durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779465180303 ]

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(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2026 11:53 ET (15:53 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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