DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b). Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 12. Zwischenmeldung und Abschlussmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b). Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 12. Zwischenmeldung und Abschlussmeldung

München (pta000/22.05.2026/17:53 UTC+2)

Siemens Energy AG schließt Aktienrückkauf ab

Im Zeitraum vom 18. Mai 2026 bis einschließlich 19. Mai 2026 wurden insgesamt Stück 186.924 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. März 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 18.05.2026 XETRA 110.606 172,2025 CBOE DXE 54.744 172,4428 Aquis Exchange 12.160 172,4573 Turquoise Europe 7.122 172,3493 Summe 184.632 172,2962 19.05.2026 XETRA 1.407 170,3979 CBOE DXE 637 170,2414 Aquis Exchange 160 171,3009 Turquoise Europe 88 170,2820 Summe 2.292 170,4130

Damit wurde am 19. Mai 2026 der Aktienrückkauf abgeschlossen. Die Gesamtzahl der im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. März 2026 bis einschließlich 19. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 12.618.469 Aktien. Dies entspricht 1,465% des Grundkapitals. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich 158,4978EUR; insgesamt wurden eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von 1.999.999.412,91EUR (ohne Erwerbsnebenkosten) zurückgekauft.

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgte durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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May 22, 2026 11:53 ET (15:53 GMT)