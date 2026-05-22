Leo International Precision Health AG: Mr Leo Wang, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen,
22. May 2026 / 22:00 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel
|Mr
|Vorname
|Leo
|Nachname
|Wang
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Leo International Precision Health AG
b) LEI
|529900R5095181VD8H48
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments
|Art
|Aktie
|ISIN
|DE0005490601
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|25,00 EUR
|600.000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|25,00 EUR
|600.000 EUR
e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)
|22.05.2026
f) Ort des Geschäfts
|Außerbörslich
Ende der Mitteilung
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|Sprache
|Deutsch
|Unternehmen
|Leo International Precision Health AG
|Am Klopferspitz 19
|82152 Planegg / Martinsried
|Germany
|Internet
|https://www.liphag.com