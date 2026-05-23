Der Dax beendete die Handelswoche zwar nicht oberhalb von 25.000 Punkten, dennoch kann der deutsche Leitindex mit dem Verlauf der Handelswoche durchaus zufrieden sein. Diversen Widerständen zum Trotz gelang es dem Index, eine Erholung auf die Beine zu stellen. Ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten wäre wohl des Guten zu viel gewesen.Der Dax zog sich auch im Freitagshandel achtbar aus der Affäre. Die US-Daten zum Konsumklima (ermittelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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