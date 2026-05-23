Langzeit- und Real-World-Daten bestätigen BRUKINSA als Grundlage der CLL-Behandlung

Drei Vorträge auf der ASCO unterstreichen die rasante Entwicklung der BeOne-Pipeline für solide Tumoren

BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein globales Onkologieunternehmen, gab heute bekannt, dass mehr als 60 Abstracts zu hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren für die Präsentation auf der Jahrestagung 2026 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) (29. Mai bis 2. Juni, Chicago) und dem Kongress 2026 der European Hematology Association (EHA) (11. bis 14. Juni, Stockholm) angenommen wurden

Die Messlatte bei CLL weiter höher legen

Auf der ASCO und der EHA 2026 wird BeOne seine Führungsrolle in der Hämatologie mit Daten unter Beweis stellen, die grundlegende Therapien und Innovationen der nächsten Generation bei CLL, Mantelzell-Lymphom und anderen B-Zell-Malignomen umfassen. Die Daten unterstreichen beeindruckende Langzeitergebnisse, die Nachhaltigkeit über verschiedene Patientengruppen hinweg und einen disziplinierten Ansatz zur Weiterentwicklung zukünftiger Therapieschemata. Insgesamt unterstreichen diese Daten die Strategie von BeOne, in der hämatologischen Forschung und im Hinblick auf den Nutzen für die Patienten eine Vorreiterrolle einzunehmen, indem das Unternehmen heute Maßstäbe setzt und gleichzeitig die Zukunft der CLL mitgestaltet.

Dr. med. Amit Agarwal, Ph.D., Chief Medical Officer, Hämatologie, BeOne Medicines, sagte:

"Die 78-monatigen Nachbeobachtungsdaten aus der SEQUOIA-Studie unterstreichen, was es wirklich braucht, um langfristig im Bereich der CLL führend zu sein: langfristige Wirksamkeit, die Möglichkeit zur sequenziellen Behandlung und Vertrauen in Entscheidungen zur Erstlinienbehandlung. Aufbauend auf dieser Führungsposition freuen wir uns, die nächste Generation von Medikamenten zügig voranzutreiben, darunter Kombinationstherapien auf Sonrotoclax-Basis und unseren BTK-Degrader BGB-16673, die darauf ausgelegt sind, die Behandlungsmöglichkeiten für Patienten über alle Therapielinien hinweg zu erweitern."

Zu den wichtigsten Datenpräsentationen im Bereich CLL gehören:

Neue Ergebnisse aus der SEQUOIA-Studie mit einer Nachbeobachtungszeit von 78 Monaten bestätigen BRUKINSA (Zanubrutinib) als grundlegenden BTK-Inhibitor bei CLL, mit einer dauerhaften Krankheitskontrolle, die die Erwartungen an das, was Patienten und Ärzte langfristig von einer Erstlinientherapie erwarten können, weiter steigert. Die Daten werden sowohl auf der ASCO als auch auf der EHA vorgestellt.

bestätigen BRUKINSA (Zanubrutinib) als grundlegenden BTK-Inhibitor bei CLL, mit einer dauerhaften Krankheitskontrolle, die die Erwartungen an das, was Patienten und Ärzte langfristig von einer Erstlinientherapie erwarten können, weiter steigert. Die Daten werden sowohl auf der ASCO als auch auf der EHA vorgestellt. Eine Subgruppenanalyse der SEQUOIA-Studie, die eine der größten und am längsten nachbeobachteten Kohorten von Patienten im Alter von =80 Jahren umfasst, die jemals in einer Phase-3-CLL-Studie berichtet wurde, zeigt, dass das Alter den Nutzen nicht einschränkte. Die Daten werden auf der EHA 2026 vorgestellt.

berichtet wurde, zeigt, dass das Alter den Nutzen nicht einschränkte. Die Daten werden auf der EHA 2026 vorgestellt. Mündliche Präsentation auf der EHA 2026 von aktualisierten Daten zu BeOnes grundlegendem BTK-Degrader BGB-16673 bei Patienten mit R/R-CLL, die eine vielversprechende und dauerhafte Wirksamkeit sowie ein überschaubares Sicherheitsprofil belegen. Zusätzlich wird ein Poster mit bisher unveröffentlichten Daten zu BGB-16673 bei BTK-naiven Patienten vorgestellt. BGB-16673 ist der am weitesten fortgeschrittene BTK-Degrader in der klinischen Entwicklung, mit mehr als 1.100 behandelten Patienten.

die eine vielversprechende und dauerhafte Wirksamkeit sowie ein überschaubares Sicherheitsprofil belegen. Zusätzlich wird ein Poster mit bisher unveröffentlichten Daten zu BGB-16673 bei BTK-naiven Patienten vorgestellt. BGB-16673 ist der am weitesten fortgeschrittene BTK-Degrader in der klinischen Entwicklung, mit mehr als 1.100 behandelten Patienten. Daten zur vollständig oralen Kombination aus BeOnes grundlegendem BCL2-Inhibitor Sonrotoclax plus Zanubrutinib (ZS) bei CLL, die tiefe Ansprechraten, eine beispiellose Geschwindigkeit bis zur nicht nachweisbaren MRD sowie dauerhafte Remissionen und ein allgemein gut verträgliches Sicherheitsprofil zeigten. Diese Daten untermauern das Potenzial für einen zeitlich begrenzten Ansatz der nächsten Generation, der darauf ausgelegt ist, langfristige Ergebnisse zu liefern, ohne die Dauerhaftigkeit oder Sicherheit zu beeinträchtigen. Die Daten werden als Poster auf der ASCO 2026 und als mündlicher Vortrag auf der EHA 2026 vorgestellt.

Beschleunigung eines vielversprechenden Portfolios für solide Tumoren

BeOne unterstreicht auf der ASCO die starke Dynamik seines umfassenden und vielfältigen Portfolios für solide Tumoren mit sieben einzigartigen Wirkstoffen, die in drei mündlichen Vorträgen und acht Postern vorgestellt werden. Diese Daten umfassen sowohl bereits in der Entwicklung befindliche als auch zukünftige Therapien, darunter Ergebnisse, die das differenzierte Profil des PD-1-Inhibitors TEVIMBRA (Tislelizumab) bei Lungen- und Magen-Darm-Krebs sowie in Kombination mit dem neuartigen HER2-gerichteten Wirkstoff ZIIHERA (Zanidatamab) belegen. Die rasante Entwicklungsdynamik des Unternehmens beschleunigt den Fortschritt in allen Entwicklungsphasen und liefert überzeugende klinische Daten, die das Potenzial dieser Therapien untermauern, die Behandlung in Bereichen mit hohem ungedecktem Bedarf neu zu gestalten.

Dr. med. Mark Lanasa, Chief Medical Officer, Solid Tumors, BeOne Medicines, sagte:

"Auf der ASCO 2026 demonstrieren wir die Stärke der wissenschaftlichen Arbeit von BeOne, die Breite unserer Pipeline und die Geschwindigkeit, mit der wir Innovationen für Patienten bereitstellen. Da mehrere Programme gleichzeitig auf zulassungsrelevante Studien zusteuern, bauen wir eine dauerhafte Führungsposition bei Brust-, gynäkologischen, Lungen- und Magen-Darm-Krebserkrankungen auf Bereichen, in denen nach wie vor ein erheblicher ungedeckter Bedarf bei den Patienten besteht."

Zu den wichtigsten Datenpräsentationen aus unseren Programmen für solide Tumoren gehören:

Erstmalige Veröffentlichung der Antitumorwirkung und des Sicherheits-/Verträglichkeitsprofils des hochselektiven CDK4-Inhibitors BGB-43395 - Daten aus der Phase-1-Behandlung bei HR-positivem/HER2-negativem Brustkrebs in der Erstlinienbehandlung.

- Daten aus der Phase-1-Behandlung bei HR-positivem/HER2-negativem Brustkrebs in der Erstlinienbehandlung. Kurzvortrag zu BG-C9074, einem vielversprechenden B7-H4-gerichteten ADC, mit Daten zur Dosiseskalation und zur Erweiterung der Sicherheitsbeobachtung in Phase 1.

mit Daten zur Dosiseskalation und zur Erweiterung der Sicherheitsbeobachtung in Phase 1. Kurzvortrag zu BGB-B2033, einem potenziell ersten seiner Klasse GPC3 x 4-1BB bispecifischen Antikörper, mit ersten klinischen Daten einer Phase-1-Studie bei stark vorbehandelten Patienten mit Leberzellkarzinom.

mit ersten klinischen Daten einer Phase-1-Studie bei stark vorbehandelten Patienten mit Leberzellkarzinom. Kurzvortrag mit einer PD-L1-Subgruppenanalyse der HERIZON-GEA-01-Studie, in der TEVIMBRA in Kombination mit ZIIHERA und Chemotherapie eine statistisch signifikante Verbesserung des Gesamtüberlebens (OS) und des progressionsfreien Überlebens (PFS) bei Patienten mit HER2-positivem gastroösophagealem Adenokarzinom zeigte, unabhängig von der PD-L1-Expression (in Zusammenarbeit mit Jazz Pharmaceuticals).

Investoren-Webcast zur Vorstellung der Pipeline-Daten auf der ASCO

BeOne veranstaltet am 1. Juni 2026 um 19:00 Uhr CDT/20:00 Uhr EDT einen Investoren-Webcast unter der Leitung von John V. Oyler, Mitbegründer, Vorsitzender und CEO, zusammen mit dem Führungsteam des Unternehmens und eingeladenen wichtigen Meinungsführern. Der Webcast wird die klinischen und unternehmerischen Höhepunkte der ASCO Revue passieren lassen, aktuelle Informationen zur globalen F&E-Pipeline und den Plattformen von BeOne liefern und die strategischen Prioritäten sowie die Umsetzungsfähigkeiten erörtern, die das langfristige Wachstum des Unternehmens vorantreiben.

Details zum Zugang zum Webcast finden Sie im Bereich "Investoren" auf der Website von BeOne unter http://ir.beonemedicines.com, https://hkexir.beonemedicines.com und https://sseir.beonemedicines.com. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.

Vollständige Liste der Präsentationen von BeOne auf der ASCO:

Hämatologie

BRUKINSA (Zanubrutinib)

Titel des Abstracts Details zur Präsentation Hauptautor/in Folgebehandlungen und Zeit bis zum zweiten progressionsfreien Überleben bei therapienaiver chronischer lymphatischer Leukämie/kleinzelligem Lymphom, die zuvor mit Zanubrutinib oder Bendamustin-Rituximab in der SEQUOIA-Studie behandelt wurden Posterpräsentation: 544 Sitzungstitel: Postersitzung Hämatologische Malignome Lymphom und chronische lymphatische Leukämie Datum/Uhrzeit der Sitzung: 1. Juni 2026, 9:00 -12:00 Uhr CDT Constantine S. Tam Ein Überblick über die Landschaft der postkovalenten Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitoren beim Mantelzelllymphom: Einblicke aus der Praxis zu Behandlungsmustern, Abbruch und Inanspruchnahme von Gesundheitsressourcen Posterpräsentation: 556 Sitzungstitel: Postersitzung Hämatologische Malignome Lymphom und chronische lymphatische Leukämie Datum/Uhrzeit der Sitzung: 1. Juni 2026, 9:00 -12:00 Uhr CDT Alvaro Alencar Realwelt-Ergebnisse bei Medicare-Begünstigten, die mit Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitoren als Erstlinientherapie gegen chronische lymphatische Leukämie behandelt wurden Posterpräsentation: 545 Sitzungstitel: Postersitzung Hämatologische Malignome Lymphom und chronische lymphatische Leukämie Datum/Uhrzeit der Sitzung: 1. Juni 2026, 9:00 -12:00 Uhr CDT Daniel A. Ermann Auswirkungen von Vorhofflimmern auf kardiovaskuläre Ergebnisse und die Inanspruchnahme von Gesundheitsressourcen in der Praxis bei Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie Posterpräsentation: 540 Sitzungstitel: Postersitzung Hämatologische Malignome Lymphom und chronische lymphatische Leukämie Datum/Uhrzeit der Sitzung: 1. Juni 2026, 9:00 -12:00 Uhr CDT Michael Fradley Reale Überlebensergebnisse bei der Monotherapie mit Zanubrutinib und Acalabrutinib bei behandlungsnaiven Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie in den Vereinigten Staaten Posterpräsentation: 543 Sitzungstitel: Postersitzung Hämatologische Malignome Lymphom und chronische lymphatische Leukämie Datum/Uhrzeit der Sitzung: 1. Juni 2026, 9:00 -12:00 Uhr CDT Ryan Jacobs Ein Vergleich der Behandlungs- und Überlebensergebnisse in der Praxis bei Monotherapie mit Zanubrutinib und Acalabrutinib bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Mantelzelllymphom in den Vereinigten Staaten Posterpräsentation: 560 Sitzungstitel: Postersitzung Hämatologische Malignome Lymphom und chronische lymphatische Leukämie Datum/Uhrzeit der Sitzung: 1. Juni 2026, 9:00 -12:00 Uhr CDT Yucai Wang Inzidenz kardialer Todesfälle bei Patienten 65 Jahre mit B-Zell-Malignomen, die mit Ibrutinib behandelt wurden Abstract-Nr.: e19020 Ryan Jacobs Risikofaktoren für sekundäre Primärtumoren bei Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie/kleinzelligem lymphozytischem Lymphom: Eine Real-World-Studie Abstract-Nr.: e19022 Lili Zhou Charakterisierung der von Patienten selbst berichteten Therapietreue bei BTK-Inhibitoren und der Symptome bei CLL/SLL unter Verwendung einer elektronischen Plattform für patientenberichtete Ergebnisse Abstract-Nr.: e19030 Mustafa Ascha Behandlungsnutzung, Sequenzierungsmuster und Inanspruchnahme von Gesundheitsressourcen in der Praxis bei Waldenström-Makroglobulinämie Abstract-Nr.: e19056 Jorge Castillo

Sonrotoclax

Titel des Abstracts Präsentationsdetails Hauptautor/in Die Erstlinienbehandlung von CLL/SLL mit der vollständig oralen Kombination aus Sonrotoclax und Zanubrutinib erreicht Raten nicht nachweisbarer minimaler Resterkrankung von >90 %, auch bei Patienten mit del(17p)/ TP53 Posterpräsentation: 541 Sitzungstitel: Postersitzung Hämatologische Malignome Lymphom und chronische lymphatische Leukämie Datum/Uhrzeit der Sitzung: 1. Juni 2026, 9:00-12:00 Uhr CDT Constantine S. Tam Sonrotoclax Zanubrutinib vs. Venetoclax Acalabrutinib bei therapienaiver chronischer lymphatischer Leukämie: Eine randomisierte Phase-3-Studie (CELESTIAL-TNCLL-2) Posterpräsentation: 596a Sitzungstitel: Postersitzung Hämatologische Malignome Lymphom und chronische lymphatische Leukämie Datum/Uhrzeit der Sitzung: 1. Juni 2026, 9:00-12:00 Uhr CDT Mazyar Shadman Wirksamkeit von Sonrotoclax im Vergleich zu Pirtobrutinib bei rezidiviertem/refraktärem Mantelzelllymphom nach Behandlung mit Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitoren: Ein indirekter Vergleich Abstract-Nr.: e19050 Alvaro Alencar

Solide Tumore

BGB-43395 (CDK4i)

Titel des Abstracts Präsentationsdetails Hauptautor/in Erste Veröffentlichung zur Erstlinienbehandlung mit dem selektiven CDK4-Inhibitor BGB-43395 in Kombination mit Letrozol bei metastasiertem HR+/HER2--Brustkrebs: Eine Phase-1-Sicherheitserweiterungsstudie Postersitzung: 180 Sitzungstitel: Postersession Brustkrebs Metastasiert Datum/Uhrzeit der Sitzung: 1. Juni 2026, 13:30-16:30 Uhr CDT Shom Goel

BG-C9074 (B7-H4-gerichtetes ADC)

Titel des Abstracts Präsentationsdetails Hauptautor/in Erste Studie am Menschen mit BG-C9074 (B7-H4-gerichtetes ADC) bei fortgeschrittenen soliden Tumoren: Dosiseskalation und Sicherheitserweiterung Kurzvortrag: 3013 Sitzungstitel: Sitzung für kurze mündliche Abstracts Entwicklungstherapeutika Molekular zielgerichtete Wirkstoffe und Tumorbiologie Datum/Uhrzeit der Sitzung: 2. Juni 2026, 9:45-11:15 Uhr CDT Binghe Xu Betrachtung der Dosierung basierend auf dem angepassten Idealgewicht bei BG-C9074 (B7-H4-gerichteter ADC) aus pharmakokinetischer, Wirksamkeits- und Sicherheitsperspektive Postersitzung: 166 Sitzungstitel: Postersitzung Entwicklungstherapeutika Molekular zielgerichtete Wirkstoffe und Tumorbiologie Datum/Uhrzeit der Sitzung: 30. Mai 2026, 13:30-16:30 Uhr CDT Hugh Giovinazzo

BGB-B2033 (bisppezifischer Antikörper gegen GPC3 und 4-1BB)

Titel des Abstracts Präsentationsdetails Hauptautor/in Eine Phase-1-Studie zur Monotherapie mit BGB-B2033 (bisppezifischer Antikörper gegen GPC3 und 4-1BB) bei Patienten mit ausgewählten fortgeschrittenen oder metastasierten soliden Tumoren: Erste Veröffentlichung klinischer Daten Kurzvortrag: 3016 Sitzungstitel: Sitzung für kurze mündliche Abstracts Entwicklungstherapeutika Molekular zielgerichtete Wirkstoffe und Tumorbiologie Datum/Uhrzeit der Sitzung: 2. Juni 2026, 9:45-11:15 Uhr CDT Hong Jae Chon

TEVIMBRA (Tislelizumab) und ZIIHERA (Zanidatamab)

Titel des Abstracts Präsentationsdetails Hauptautor/in Zanidatamab Chemotherapie Tislelizumab bei HER2-positivem lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem gastroösophagealem Adenokarzinom in der Erstlinienbehandlung: PD-L1-Subgruppenanalyse aus HERIZON-GEA-01 Kurzvortrag: 4010 Sitzungstitel: Sitzung für kurze mündliche

Abstracts Gastrointestinaler

Krebs gastroösophagealer,

Pankreas- und hepatobiliärer Datum/Uhrzeit der Sitzung: 1. Juni 2026, 13:15-14:45 Uhr CDT SunYoung Rha Charakterisierung und Management gastrointestinaler unerwünschter Ereignisse unter Zanidatamab Chemotherapie Tislelizumab bei HER2-positivem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem gastroösophagealem Adenokarzinom in der Erstlinienbehandlung: Analyse aus HERIZON-GEA-01 Posterpräsentation: 25 Sitzungstitel: Postersitzung Gastrointestinaler Krebs- gastroösophagealer, Pankreas- und hepatobiliärer Datum/Uhrzeit der Sitzung: 30. Mai 2026, 9:00

-12:00 Uhr CDT Elena Elimova

TEVIMBRA (Tislelizumab)

Titel des Abstracts Präsentationsdetails Hauptautor/in RATIONALE-315: Post-hoc-Analyse des ereignisfreien Überlebens nach chirurgisch relevanten Subgruppen, die mit perioperativem Tislelizumab und neoadjuvanter Chemotherapie im Vergleich zu neoadjuvanter Chemotherapie behandelt wurden Posterpräsentation: 533 Sitzungstitel: Postersitzung Lungenkrebs nicht-kleinzelliger lokal-regionaler/kleinzelliger/sonstiger Thoraxkrebs Datum/Uhrzeit der Sitzung: 31. Mai 2026, 9:00-12:00 Uhr CDT Gustavo Schvartsman Vergleich des qualitätsbereinigten Überlebens bei Tislelizumab Chemotherapie (CT) versus Placebo CT als Erstlinienbehandlung bei Patienten mit Adenokarzinom des Magens/der gastroösophagealen Übergangszone und Peritonealmetastasen: Langzeit-Follow-up aus RATIONALE-305 Posterpräsentation: 17 Sitzungstitel: Postersitzung Magen-Darm-Krebs Magen-Ösophagus-Übergang, Pankreas und Leber-Gallenwege Datum/Uhrzeit der Sitzung: 30. Mai 2026, 9:00-12:00 Uhr CDT Rutika Mehta Ein neuartiger Bayes'scher Ansatz zur Bewertung von Zusammenhängen zwischen dem ECOG-Leistungsstatus und patientenberichteten Ergebnissen bei Patienten mit Adenokarzinom des Magens oder der gastroösophagealen Übergangszone: Post-hoc-Analyse aus der RATIONALE-305-Studie Abstract-Nr.: e16044 Marcia Cruz-Correa

Ociperlimab

Titel des Abstracts Präsentationsdetails Hauptautor/in Explorative Biomarker-Analyse zu Ociperlimab plus Tislelizumab bei Patienten mit PD-L1-positivem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs in der Studie AdvanTIG-105 Postersitzung: 361 Sitzungstitel: Postersitzung Entwicklungstherapeutika Immuntherapie Datum/Uhrzeit der Sitzung: 30. Mai 2026, 13:30-16:30 Uhr CDT Jun Zhang

BGB-A3055 (Anti-CCR8)

Titel des Abstracts Präsentationsdetails Hauptautor/in Eine Phase-1-Studie zu BGB-A3055 (Anti-CCR8) mit oder ohne Tislelizumab (Anti-PD-1) bei Patienten mit soliden Tumoren Postersitzung: 313 Sitzungstitel: Postersitzung Entwicklungstherapeutika Immuntherapie Datum/Uhrzeit der Sitzung: 30. Mai 2026, 13:30 16:30 Uhr CDT Judith Raimbourg

Vollständige Liste der Präsentationen von BeOne auf der EHA:

Zanubrutinib

Titel des Abstracts Präsentationsdetails Hauptautor/in Langzeit-Follow-up zur Sicherheit und Wirksamkeit von Zanubrutinib bei älteren (= 80 Jahre) therapienaiven CLL/SLL-Patienten, einschließlich solcher mit del(17p): Subgruppenanalyse aus der SEQUOIA-Studie Publikationsnummer: PS1703 Sitzung: Postersitzung 2 Datum/Uhrzeit der Sitzung: 13. Juni 2026, 18:45-19:45 Uhr CEST Alessandra Tedeschi Folgebehandlungen und Zeit bis zum zweiten progressionsfreien Überleben bei chronischer lymphatischer Leukämie/kleinzelligem lymphozytischem Lymphom, die zuvor mit Zanubrutinib oder Bendamustin-Rituximab behandelt Publikationsnummer: PF601 Sitzung: Postersitzung 1 Datum/Uhrzeit der Sitzung: 12. Juni 2026, 18:45-19:45 Uhr CEST Mazyar Shadman Zanubrutinib vs. Ibrutinib bei therapienaiver chronischer lymphatischer Leukämie (CLL): Implikationen für die Interpretation der Behandlungsergebnisse bei fester Behandlungsdauer aus CLL17 Publikationsnummer: PS1718 Sitzung: Postersitzung 2 Datum/Uhrzeit der Sitzung: 13. Juni 2026, 18:45-19:45 Uhr CEST Talha Munir Zusammenhänge zwischen dem ECOG-Leistungsstatus und patientenberichteten Ergebnissen bei rezidivierter/refraktärer chronischer lymphatischer Leukämie oder kleinem lymphozytischem Lymphom: Post-hoc-Analyse aus der ALPINE-Studie Publikationsnummer: PS2492 Sitzung: Postersitzung 2 Datum/Uhrzeit der Sitzung: 13. Juni 2026, 18:45-19:45 Uhr CEST Nicole Lamanna Eine Längsschnittanalyse von Patienten mit CLL/SLL, die zu Studienbeginn eine beeinträchtigte gesundheitsbezogene Lebensqualität aufwiesen und mit Zanubrutinib im Vergleich zu Ibrutinib behandelt wurden: Eine Post-hoc-Analyse der ALPINE-Studie Publikationsnummer: PF1398 Sitzung: Postersitzung 1 Datum/Uhrzeit der Sitzung: 12. Juni 2026, 18:45-19:45 Uhr CEST Loic Ysebaert Behandlungsmuster mit Zanubrutinib in der Praxis bei CLL/SLL unter US-amerikanischen ambulant behandelten Onkologiepatienten mit vorangegangener Acalabrutinib-Therapie Publikationsnummer: PF618 Sitzung: Postersitzung 1 Datum/Uhrzeit der Sitzung: 12. Juni 2026, 18:45-19:45 Uhr CEST Jing-Zhou Hou Muster der Behandlungsinanspruchnahme und Therapiesequenzierung über verschiedene Behandlungslinien hinweg bei der Waldenström-Makroglobulinämie: Real-World-Evidenz aus den Vereinigten Staaten Publikationsnummer: PS2516 Sitzung: Postersitzung 2 Datum/Uhrzeit der Sitzung: 13. Juni 2026, 18:45-19:45 Uhr CEST Prashant Kapoor Real-World-Vergleichsanalyse zum Abbruch der Behandlung mit kovalenten Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitoren bei der Erstlinienbehandlung der chronischen lymphatischen Leukämie Publikationsnummer: PS1710 Sitzung: Postersitzung 2 Datum/Uhrzeit der Sitzung: 13. Juni 2026, 18:45-19:45 Uhr CEST Nakhle Saba Behandlungs- und Überlebensergebnisse aus der Praxis bei Monotherapie mit Zanubrutinib und Acalabrutinib bei therapienaiven Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie in den Vereinigten Staaten Publikationsnummer: PF608 Sitzung: Postersitzung 1 Datum/Uhrzeit der Sitzung: 12. Juni 2026, 18:45-19:45 Uhr CEST Ryan Jacobs Ein Vergleich der Behandlungs- und Überlebensergebnisse in der Praxis bei Monotherapie mit Zanubrutinib und Acalabrutinib bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Mantelzelllymphom in den Vereinigten Staaten Publikationsnummer: PS2040 Sitzung: Postersitzung 2 Datum/Uhrzeit der Sitzung: 13. Juni 2026, 18:45-19:45 Uhr CEST Yucai Wang Klinische Ergebnisse bei Patienten mit rezidiviertem/refraktärem Mantelzelllymphom, die in der Praxis in den Vereinigten Staaten Zanubrutinib oder Acalabrutinib erhielten Publikationsnummer: PF958 Sitzung: Postersitzung 1 Datum/Uhrzeit der Sitzung: 12. Juni 2026, 18:45-19:45 Uhr CEST Javier Munoz Auswirkungen von Vorhofflimmern auf kardiovaskuläre Ergebnisse und die Inanspruchnahme von Gesundheitsressourcen bei Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie in der klinischen Praxis Publikationsnummer: PS2515 Sitzung: Postersitzung 2 Datum/Uhrzeit der Sitzung: 13. Juni 2026, 18:45-19:45 Uhr CEST Rhys Williams Behandlungsbelastung bei Patienten im Alter von 75 Jahren oder älter mit chronischer lymphatischer Leukämie und kleinem lymphozytischem Lymphom Publikationsnummer: PF605 Sitzung: Postersitzung 1 Datum/Uhrzeit der Sitzung: 12. Juni 2026, 18:45-19:45 Uhr CEST Daniel Ermann Wirksamkeit und Sicherheit von Zanubrutinib in der Praxis bei Waldenström-Makroglobulinämie: Ergebnisse der belgischen WIZARD-Studie Abstract-Nr.: PB3600 Willem Daneels Erfahrungen mit Zanubrutinib in der Praxis bei chronischer lymphatischer Leukämie Patientenprofil, Behandlungsmuster und Sicherheit: Vorläufige Analyse der französischen ROZALY-Studie Abstract-Nr.: PB2898 Florian Bouclet BRUMIZE: Einsatz von Zanubrutinib in der Praxis und vorläufige Sicherheit bei rezidiviertem/refraktärem Marginalzonenlymphom in Europa Abstract-Nr.: PB3632 Côme Bommier Indirekter Vergleich der Wirksamkeit von Zanubrutinib gegenüber Acalabrutinib und Ibrutinib bei Patienten mit behandlungsnaiver chronischer lymphatischer Leukämie Abstract-Nr.: PB2895 Mazyar Shadman Von Patienten berichtete Ergebnisse und Krankheitsverlauf bei chronischer lymphatischer Leukämie und kleinem lymphozytischem Lymphom: Eine systematische Literaturübersicht und Lückenanalyse Abstract-Nr.: PB2909 Loic Ysebaert Einblick in die Perspektiven und Präferenzen von Patienten hinsichtlich der Erstlinienbehandlung der chronischen lymphatischen Leukämie in Europa Abstract-Nr.: PB2934 Lydia Scarfò Anzahl der vermiedenen Todesfälle durch den Einsatz von Zanubrutinib im Vergleich zu Ibrutinib bei der Behandlung der chronischen lymphatischen Leukämie in Europa Abstract-Nr.: PB2944 Talha Munir Einsatz von intravenösem Immunglobulin in der Praxis bei Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie/kleinzelligem lymphozytischem Lymphom, die mit Venetoclax plus Obinutuzumab im Vergleich zu Zanubrutinib behandelt wurden Abstract-Nr.: PB2915 Nicole Lamanna Ergebnisse bei Medicare-Begünstigten, die mit Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitoren als Erstlinientherapie gegen chronische lymphatische Leukämie behandelt wurden Abstract-Nr.: PB2901 Daniel A. Ermann Untersuchung der Präferenzen von Patienten und Hämatologen hinsichtlich der Behandlungsmerkmale bei chronischer lymphatischer Leukämie: Eine qualitative Studie in Europa Abstract-Nr.: PB4474 Lydia Scarfò

Sonrotoclax

Titel des Abstracts Präsentationsdetails Hauptautor/in Die Erstlinienbehandlung von CLL/SLL mit der vollständig oral verabreichten Kombination aus Sonrotoclax und Zanubrutinib erreicht Raten nicht nachweisbarer minimaler Resterkrankung von >90 %, auch bei Patienten mit del(17p)/ TP53 Publikationsnummer: S145 Sitzung: s424 Prognose und Erstlinientherapie bei CLL Datum/Uhrzeit der Sitzung: 12. Juni 2026 17:15 18:30 Uhr CEST Chan Y. Cheah Aktualisierte Daten zu Sicherheit und Wirksamkeit der vollständig oralen Kombination aus Sonrotoclax und Zanubrutinib bei rezidivierter/refraktärer chronischer lymphatischer Leukämie/kleinzelligem lymphozytischem Lymphom, einschließlich Patienten mit del(17p/ TP53 Publikationsnummer: PS1697 Sitzung: Postersitzung 2 Datum/Uhrzeit der Sitzung: 13. Juni 2026, 18:45-19:45 Uhr CEST Stephen S. Opat Kombinationsbehandlung mit dem neuartigen BCL2-Inhibitor Sonrotoclax (BGB-11417) und Zanubrutinib bei Patienten mit rezidiviertem/refraktärem Mantelzelllymphom: Ergebnisse einer Phase-1/1b-Studie Publikationsnummer: PF933 Sitzung: Postersitzung 1 Datum/Uhrzeit der Sitzung: 12. Juni 2026, 18:45-19:45 Uhr CEST Jacob D. Soumerai Phase-1/2-Studie zur Monotherapie mit Sonrotoclax (BGB-11417) bei mit Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitoren vorbehandelten Patienten mit rezidiviertem/refraktärem Mantelzelllymphom: Eine Analyse der chinesischen Subpopulation Publikationsnummer: PF961 Sitzung: Postersitzung 1 Datum/Uhrzeit der Sitzung: 12. Juni 2026, 18:45-19:45 Uhr CEST Yuqin Song Sonrotoclax (BGB-11417) Zanubrutinib vs. Venetoclax Acalabrutinib bei therapienaiver chronischer lymphatischer Leukämie: Ein randomisiertes Phase-3-Studiendesign (CELESTIAL-TNCLL-2) Abstract-Nr.: PB2966 Mazyar Shadman Wirksamkeit von Sonrotoclax im Vergleich zu Pirtobrutinib bei rezidiviertem/refraktärem Mantelzelllymphom nach Behandlung mit Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitoren: Ein indirekter Vergleich Abstract-Nr.: PB3626 Toby A. Eyre Ein Überblick über die Landschaft nach der Behandlung mit kovalenten Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitoren beim Mantelzelllymphom: Erkenntnisse aus der Praxis zu Behandlungsmustern, Abbruch der Therapie und Inanspruchnahme von Gesundheitsressourcen Abstract-Nr.: PB3617 Toby A. Eyre Risiko eines Tumorlysesyndroms bei mit Venetoclax behandelten Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie oder Mantelzell-Lymphom: Eine Studie aus der Praxis Abstract-Nr.: PB2896 Alessandra Ferrajoli

BGB-16673

Titel des Abstracts Title Präsentationsdetails Hauptautor/in BGB-16673, ein Bruton-Tyrosinkinase-Degrader, bei Patienten mit rezidivierter/refraktärer chronischer lymphatischer Leukämie/kleinzelligem lymphozytischem Lymphom: Ein Update zur Phase-1-Studie Publikationsnummer: S152 Sitzung: s449 Neuartige Therapien bei rezidivierter/refraktärer CLL Datum/Uhrzeit der Sitzung: 14. Juni 2026 11:00 12:15 Uhr CEST Stephan Stilgenbauer Bruton-Tyrosinkinase (BTK)-Degrader BGB-16673 bei BTK-Inhibitor-naiven Patienten mit CLL/SLL und anderen B-Zell-Malignomen: Ergebnisse der Phase-1-Studie CaDAnCe-101 Publikationsnummer: PS1693 Sitzung: Postersitzung 2 Datum/Uhrzeit der Sitzung: 13. Juni 2026, 18:45-19:45 Uhr CEST Irina Mocanu BGB-16673, ein Bruton-Tyrosinkinase-Degrader, bei Patienten mit rezidivierter/refraktärer Waldenström-Makroglobulinämie: Ein Update zur Phase-1-Studie CaDAnCe-101 Publikationsnummer: PS2033 Sitzung: Postersitzung 2 Datum/Uhrzeit der Sitzung: 13. Juni 2026, 18:45-19:45 Uhr CEST Judith Trotman BGB-16673, ein Bruton-Tyrosinkinase-Degrader, weist ein geringes Risiko für CYP3A-vermittelte Arzneimittelwechselwirkungen (DDI) auf: Ergebnisse der Phase-1-Studie zu Resorption, Verteilung, Metabolismus und Ausscheidung sowie zu DDI Publikationsnummer: PS1711 Sitzung: Postersitzung 2 Datum/Uhrzeit der Sitzung: 13. Juni 2026, 18:45-19:45 Uhr CEST Judith Trotman BGB-16673 im Vergleich zu Idelalisib Rituximab (R), Bendamustin R oder Venetoclax R als Nachbehandlung bei Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie/kleinzelligem lymphozytischem Lymphom: Die Phase-3-Studie CaDAnCe-302 Abstract-Nr.: PB2925 Paolo Ghia

Tislelizumab

Titel des Abstracts Präsentationsdetails Hauptautor/in Bewertung von PET-CT-Metriken und Pharmakokinetik bei Erwachsenen, die Tislelizumab wegen eines rezidivierten/refraktären klassischen Hodgkin-Lymphoms erhalten: Zusätzliche Analysen der LYSA-Phase-2-Studie TIRHOL BGB-A317-210 Publikationsnummer: PS2028 Sitzung: Postersitzung 2 Datum/Uhrzeit der Sitzung: 13. Juni 2026, 18:45-19:45 Uhr CEST Hervé Ghesquières

Über BRUKINSA (Zanubrutinib)

BRUKINSA ist ein niedermolekularer Inhibitor der Bruton-Tyrosinkinase (BTK), der durch Optimierung von Bioverfügbarkeit, Halbwertszeit und Selektivität eine vollständige und anhaltende Hemmung des BTK-Proteins bewirkt. Mit einer differenzierten Pharmakokinetik im Vergleich zu anderen zugelassenen BTK-Inhibitoren hemmt BRUKINSA nachweislich die Proliferation maligner B-Zellen in einer Reihe von krankheitsrelevanten Geweben.

Mit der weltweit breitesten Indikationszulassung ist BRUKINSA der wegweisende BTK-Inhibitor. Es ist zudem der einzige BTK-Inhibitor, der die Flexibilität einer einmal- oder zweimal täglichen Dosierung bietet, und der einzige BTK-Inhibitor, der in einer Phase-3-Studie seine Überlegenheit gegenüber einem anderen BTK-Inhibitor unter Beweis gestellt hat.

Das globale klinische Entwicklungsprogramm für BRUKINSA umfasst mehr als 8.000 Patienten in über 30 Ländern und Regionen in mehr als 45 Studien. BRUKINSA ist in 80 Märkten für mindestens eine Indikation zugelassen, und weltweit wurden bereits mehr als 290.000 Patienten damit behandelt.

Über BEQALZI (Sonrotoclax)

BEQALZI (Sonrotoclax) ist ein bahnbrechender B-Zell-Lymphom-2 (BCL2)-Inhibitor der nächsten Generation und potenziell der beste seiner Klasse mit einem einzigartigen pharmakokinetischen und pharmakodynamischen Profil. Präklinische und klinische Studien in der frühen Arzneimittelentwicklung haben gezeigt, dass Sonrotoclax ein hochwirksamer und spezifischer BCL2-Inhibitor mit kurzer Halbwertszeit und ohne Arzneimittelakkumulation ist. BEQALZI hat vielversprechende klinische Wirksamkeit bei einer Reihe von B-Zell-Malignomen gezeigt, darunter chronische lymphatische Leukämie (CLL), und wird als Monotherapie sowie in Kombination mit anderen Therapeutika, darunter Zanubrutinib, entwickelt. Bis heute wurden mehr als 2.200 Patienten in das breit angelegte globale Entwicklungsprogramm für Sonrotoclax aufgenommen.

Über BGB-16673

BGB-16673 ist ein grundlegender und potenziell erstklassiger (First-in-Class und Best-in-Class) Bruton-Tyrosinkinase (BTK)-Degrader zur Behandlung von B-Zell-Malignomen. Mit bisher mehr als 1.100 Patienten, die im Rahmen eines umfangreichen globalen klinischen Entwicklungsprogramms behandelt wurden, ist BGB-16673 der am weitesten fortgeschrittene BTK-Degrader in der klinischen Entwicklung. Dieses Programm umfasst drei randomisierte Phase-3-Studien bei rezidivierender/refraktärer CLL, darunter die direkte Vergleichsstudie der Phase 3 gegen Pirtobrutinib, deren Patientenrekrutierung im 4. Quartal 2025 begann. BGB-16673 stammt aus der CDAC-Plattform (Chimeric Degradation Activation Compound) von BeOne und wurde entwickelt, um den Abbau sowohl von Wildtyp- als auch von mutierten Formen von BTK zu fördern, einschließlich jener, die bei Patienten mit fortschreitender Erkrankung häufig zu einer Resistenz gegen BTK-Inhibitoren führen.

Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat BGB-16673 den Fast-Track-Status für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidivierter oder refraktärer (R/R) chronischer lymphatischer Leukämie oder kleinem lymphozytischem Lymphom (CLL/SLL) sowie von erwachsenen Patienten mit R/R-Mantelzell-Lymphom (MCL) gewährt. Darüber hinaus hat die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) BGB-16673 den Status eines PRIority MEdicines (PRIME) für die Behandlung von Patienten mit Waldenström-Makroglobulinämie (WM) gewährt, die zuvor mit einem BTK-Inhibitor behandelt wurden.

Über ZIIHERA (Zanidatamab)

ZIIHERA (Zanidatamab) ist ein bispezifischer Antikörper gegen den humanen epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor 2 (HER2), der an zwei extrazelluläre Stellen auf HER2 bindet. Die Bindung von Zanidatamab an HER2 führt zu einer Internalisierung, was eine Verringerung der HER2-Expression des Rezeptors auf der Tumorzelloberfläche zur Folge hat. Zanidatamab induziert komplementabhängige Zytotoxizität (CDC), antikörperabhängige zelluläre Zytotoxizität (ADCC) und antikörperabhängige zelluläre Phagozytose (ADCP). Diese Mechanismen führen in vitro und in vivo zu einer Hemmung des Tumorwachstums und zum Zelltod. 1

Zanidatamab wird im Rahmen mehrerer klinischer Studien als zielgerichtete Behandlungsoption für Patienten mit soliden Tumoren, die HER2 exprimieren, entwickelt. Zanidatamab ist in China für die Behandlung von Patienten mit inoperablem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Gallengangskrebs (Billary Tract Cancer, BTC) mit hoher HER2-Expression (IHC 3+) zugelassen, die zuvor eine systemische Therapie erhalten haben. ZIIHERA erhielt außerdem eine beschleunigte Zulassung in den USA und eine bedingte Marktzulassung in der Europäischen Union für geeignete BTC-Patienten. Zanidatamab wird von Jazz und BeOne gemäß Lizenzvereinbarungen mit Zymeworks entwickelt, dem Unternehmen, das das Molekül ursprünglich entwickelt hat. BeOne hat die Lizenz für Zanidatamab von Zymeworks für Asien (mit Ausnahme von Indien und Japan), Australien und Neuseeland erworben. Jazz Pharmaceuticals besitzt die Rechte in allen anderen Regionen.

ZIIHERA ist eine eingetragene Marke von Zymeworks BC Inc.

Über TEVIMBRA (Tislelizumab)

TEVIMBRA ist ein einzigartiger humanisierter monoklonaler Immunglobulin-G4 (IgG4)-Antikörper gegen das programmierte Zelltod-Protein 1 (PD-1) und weist eine hohe Affinität und Bindungsspezifität gegen PD-1 auf. TEVIMBRA wurde entwickelt, um die Bindung an Fc-Gamma (Fc?)-Rezeptoren auf Makrophagen zu minimieren und somit die Immunzellen des Körpers bei der Erkennung und Bekämpfung von Tumoren zu unterstützen.

TEVIMBRA ist das Kernprodukt des BeOne-Portfolios für solide Tumoren und hat bei verschiedenen Tumorarten und Krankheitsbildern Potenzial gezeigt. Das globale klinische Entwicklungsprogramm für TEVIMBRA umfasst bisher fast 15.000 Patienten in über 30 Ländern und Regionen in 71 Studien, darunter 21 Zulassungsstudien. TEVIMBRA ist in über 50 Ländern zugelassen, und weltweit wurden bereits mehr als 2 Millionen Patienten behandelt.

Ausgewählte wichtige Sicherheitsinformationen zu BRUKINSA (Zanubrutinib)

Unter der Behandlung mit BRUKINSA sind schwerwiegende unerwünschte Wirkungen, einschließlich tödlicher Ereignisse, aufgetreten, darunter Blutungen, Infektionen, Zytopenien, sekundäre primäre Malignome, Herzrhythmusstörungen und Hepatotoxizität (einschließlich arzneimittelinduzierter Leberschäden).

In der gepoolten Sicherheitspopulation (N 1729) waren die häufigsten Nebenwirkungen (= 30 %), einschließlich Laborwertabweichungen, bei Patienten, die BRUKINSA erhielten, eine verminderte Neutrophilenzahl (51 %), eine verminderte Thrombozytenzahl (41 %), Infektionen der oberen Atemwege (38 %), Blutungen (32 %) und Muskel-Skelett-Schmerzen (31 %)

Bitte beachten Sie die vollständigen US-Verschreibungsinformationen einschließlich der US-Patienteninformationen.

Ausgewählte wichtige Sicherheitsinformationen zu BEQALZITM (Sonrotoclax)

Unter der Anwendung von BEQALZI sind schwerwiegende und in einigen Fällen tödliche unerwünschte Wirkungen aufgetreten, darunter das Tumorlysesyndrom (TLS), schwere Infektionen, Neutropenie und embryo-fötale Toxizität. BEQALZI ist zu Beginn der Behandlung und während der Dosiseskalationsphase bei gleichzeitiger Einnahme starker CYP3A-Hemmer kontraindiziert, da das Risiko für ein Tumorlysesyndrom erhöht sein kann.

In der Sicherheitspopulation (N 115) trat das Tumorlysesyndrom bei 7 der Patienten auf, die die empfohlene Dosissteigerung befolgten. Schwerwiegende Infektionen traten bei 14 der Patienten auf, und Infektionen des Grades 3 oder 4 traten bei 17 auf (tödlich: 2,6 %), wobei Pneumonie (10 %) die häufigste Infektion des Grades 3 oder höher war. Ein Neutropeniegrad 3 oder 4 trat bei 18 der Patienten auf (Grad 4: 6 %), und eine febrile Neutropenie trat bei 1,7 aller Patienten auf. Die häufigsten Nebenwirkungen (= 15 %) waren Lungenentzündung (16 %) und Müdigkeit (16 %). Die häufigsten Laborwertabweichungen des Grades 3-4 (=15 %) waren eine Abnahme der Lymphozyten (29 %) und der Neutrophilen (18 %).

Bitte beachten Sie die vollständigen Verschreibungsinformationen.

Ausgewählte wichtige Sicherheitsinformationen zu TEVIMBRA

Bei der Behandlung mit TEVIMBRA traten schwerwiegende und in einigen Fällen tödliche Nebenwirkungen auf. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen umfassen schwere und tödliche immunvermittelte Nebenwirkungen, einschließlich Pneumonitis, Kolitis, Hepatitis, endokrinologische Störungen, dermatologische Nebenwirkungen, Nephritis mit Nierenfunktionsstörung sowie Abstoßung von transplantierten soliden Organen. Weitere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen betreffen infusionsbedingte Reaktionen, Komplikationen bei allogener HSCT sowie embryofetale Toxizität.

Bitte beachten Sie die vollständigen US-Verschreibungsinformationen einschließlich des US-Medikamentenleitfadens.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen richten sich an ein globales Publikum. Die Produktindikationen variieren je nach Region.

Über BeOne

BeOne Medicines ist ein weltweit tätiges Onkologieunternehmen, das innovative Therapien für Krebspatienten auf der ganzen Welt erforscht und entwickelt. Das Portfolio von BeOne reicht von der Hämatologie bis hin zu soliden Tumoren und das Unternehmen treibt die Entwicklung seiner vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika mithilfe eigener Ressourcen sowie Kooperationen aktiv voran. Das Unternehmen beschäftigt ein wachsendes globales Team auf sechs Kontinenten, das sich durch wissenschaftliche Exzellenz und außergewöhnliche Schnelligkeit auszeichnet, um mehr Patienten als jemals zuvor zu erreichen. Um mehr über BeOne zu erfahren, besuchen Sie bitte www.beonemedicines.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer Bundeswertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zur Fähigkeit von BeOne, zukünftige Therapien voranzutreiben und in der Hämatologie eine führende Rolle einzunehmen; zur Fähigkeit von BeOne, eine dauerhafte Führungsposition im Bereich solider Tumoren aufzubauen; zu den klinischen Entwicklungsplänen von BeOne für verschiedene Programme; sowie zu den Plänen, Verpflichtungen, Bestrebungen und Zielen von BeOne unter der Überschrift "Über BeOne". Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen, darunter die Fähigkeit von BeOne, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Arzneimittelkandidaten nachzuweisen; die klinischen Ergebnisse für seine Arzneimittelkandidaten, die eine weitere Entwicklung oder die Zulassung möglicherweise nicht rechtfertigen; Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, die den Beginn, den Zeitplan und den Fortschritt klinischer Studien sowie die Zulassung beeinflussen können; die Fähigkeit von BeOne, mit seinen vermarkteten Arzneimitteln und Arzneimittelkandidaten, sofern zugelassen, kommerziellen Erfolg zu erzielen; die Fähigkeit von BeOne, den Schutz des geistigen Eigentums für seine Arzneimittel und Technologien zu erlangen und aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von BeOne von Dritten bei der Durchführung von Arzneimittelentwicklung, Herstellung, Vermarktung und anderen Dienstleistungen; die begrenzte Erfahrung von BeOne bei der Erlangung behördlicher Zulassungen und der Vermarktung von pharmazeutischen Produkten sowie seine Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel für den Betrieb zu beschaffen, die Entwicklung seiner Wirkstoffkandidaten abzuschließen und Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten; sowie jene Risiken, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Quartalsbericht von BeOne auf Formular 10-Q ausführlicher erörtert werden, sowie Erörterungen potenzieller Risiken, Ungewissheiten und anderer wichtiger Faktoren in den nachfolgenden Einreichungen von BeOne bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission). Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und BeOne übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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1 ZIIHERA (Zanidatamab-hrii) Verschreibungsinformationen. Palo Alto, Kalifornien: Jazz Pharmaceuticals, Inc.

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