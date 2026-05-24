ASX Hidden Champions Webinar präsentiert aufstrebende australische Wachstumsunternehmen

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Investoren, die nach innovativen australischen Small- und Mid-Cap-Unternehmen suchen, erhalten schon bald die Gelegenheit, direkt von drei schnell wachsenden ASX-notierten Unternehmen zu hören - im Rahmen des kommenden ASX Hidden Champions Investor-Webinars.

Die Online-Veranstaltung wird Unternehmen aus den Bereichen psychische Gesundheit, Clean Technology und Spezialfinanzierung vorstellen - Branchen, die von starken strukturellen Wachstumstrends und zunehmendem globalem Investoreninteresse profitieren. Zu den präsentierenden Unternehmen zählen Emyria Limited (ASX: EMD; ISIN: AU0000073645), Sparc Technologies (ASX: SPN; ISIN: AU0000115750) und Pioneer Credit Limited (ASX: PNC; ISIN: AU000000PNC0).

Während des Webinars erhalten Investoren direkte Einblicke von den Managementteams zu aktuellen Unternehmensentwicklungen, strategischen Prioritäten sowie Wachstumsplänen für 2026 und darüber hinaus. Darüber hinaus wird es eine Live-Fragerunde geben.

Da globale Investoren zunehmend nach differenzierten Wachstumschancen außerhalb der großen Indizes suchen, soll das Webinar australische Unternehmen hervorheben, die skalierbare Geschäftsmodelle in Branchen mit tiefgreifendem Wandel aufbauen.

Emyria expandiert im Bereich psychische Gesundheit und psychedelische Therapien

Emyria Limited positioniert sich im schnell wachsenden Markt für psychische Gesundheit und psychedelisch unterstützte Therapien. Das australische Gesundheits- und Arzneimittelentwicklungsunternehmen konzentriert sich auf innovative Behandlungen für Erkrankungen wie PTSD und Depressionen.

Australien gehört weltweit zu den ersten Ländern, die regulierte Wege für psychedelisch unterstützte Therapien geschaffen haben. Dadurch entsteht eine potenziell bedeutende Marktchance für Unternehmen mit klinischer Expertise und etablierter Infrastruktur. Emyria entwickelt ein Netzwerk spezialisierter Kliniken für psychische Gesundheit, das die Einführung fortschrittlicher Therapien im großen Maßstab unterstützen soll.

Das Unternehmen kombiniert klinische Dienstleistungen, Arzneimittelentwicklung und Patientendatenerfassung zu einer integrierten Plattform für psychische Gesundheitsversorgung. Laut den neuesten Investorenunterlagen von Emyria steigt die Zahl psychischer Erkrankungen weltweit weiter stark an - derzeit leben mehr als eine Milliarde Menschen mit entsprechenden Erkrankungen.

Zusätzliche Dynamik entstand zuletzt durch die Erweiterung des Empax-Kliniknetzwerks sowie die zunehmende Finanzierung von Behandlungen durch Versicherungen. Mit einer Börsennotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker Q84 und wachsenden internationalen Partnerschaften stärkt Emyria weiterhin seine internationale Position im Bereich psychische Gesundheit.

Sparc Technologies treibt Graphen- und Wasserstofflösungen voran

Sparc Technologies konzentriert sich auf die Entwicklung graphenverstärkter Industrietechnologien und Wasserstofflösungen der nächsten Generation. Das Unternehmen ist in zwei zentralen Bereichen tätig: industrielle Schutzbeschichtungen und Technologien zur Produktion von grünem Wasserstoff.

Das Flaggschiffprodukt ecosparc wurde entwickelt, um die Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit industrieller Stahlbeschichtungen zu verbessern, die in den Bereichen Bergbau, maritime Infrastruktur, Häfen und Energie eingesetzt werden. Korrosion bleibt eine große globale Herausforderung, wobei Sparc auf Billionenkosten für die Weltwirtschaft sowie erhebliche Umweltbelastungen durch Stahlverschleiß verweist.

Das Unternehmen konnte bereits erste kommerzielle Fortschritte erzielen, darunter Feldtests mit großen Industriepartnern wie Dulux Australia, Santos, BHP Mitsubishi Alliance sowie staatlichen Infrastrukturprojekten.

Eine kürzlich geschlossene Partnerschaft mit AkzoNobel soll die kommerzielle Einführung von ecosparc-verstärkten Beschichtungen für Offshore-Windkraft, maritime Infrastruktur und industrielle Anwendungen unterstützen. Investoren des Webinars dürften zudem weitere Informationen zur Kommerzialisierungsstrategie und zum Wachstumsausblick für 2026 erhalten.

Darüber hinaus entwickelt Sparc Hydrogen - ein Joint Venture von Sparc Technologies, Fortescue und der University of Adelaide - eine photokatalytische Technologie für grünen Wasserstoff, die Kosten und Komplexität der Wasserstoffproduktion reduzieren soll.

Pioneer Credit verbessert Profitabilität

Pioneer Credit gehört zu den führenden australischen Spezialfinanzierungsunternehmen mit Fokus auf angekaufte Forderungsportfolios und wiederkehrende Cashflows.

Das Unternehmen arbeitet eng mit großen australischen Finanzinstituten zusammen und ist derzeit der einzige Forderungskäufer in Australien mit Vereinbarungen mit allen vier großen australischen Banken.

Die jüngsten Finanzergebnisse zeigten eine starke operative Dynamik. In der Präsentation der Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 meldete Pioneer einen Anstieg des Nettogewinns (NPAT) um 104% auf 10,2 Mio. AUD, begleitet von einem EBITDA-Wachstum von 7% sowie einem EBIT-Anstieg von 38%.

Im März 2026 erhöhte das Unternehmen seine FY26-NPAT-Prognose auf mindestens 23 Mio. AUD, nachdem Finanzierungslinien neu verhandelt wurden. Dies entspricht einer Steigerung von 28% gegenüber der bisherigen Prognose.

Das Management führte den verbesserten Ausblick auf niedrigere Finanzierungskosten, disziplinierte operative Umsetzung und robuste Zahlungseingänge zurück. Pioneer erwartet zudem jährliche Zinseinsparungen von rund 4,63 Mio. AUD ab dem Geschäftsjahr 2027.

Webinar bietet direkten Zugang zum Management

Das ASX Hidden Champions Webinar bietet Investoren die Möglichkeit, direkt mit Unternehmensvertretern in Kontakt zu treten, Einblicke in aktuelle Marktchancen zu gewinnen und die Wachstumsstrategien dieser Unternehmen besser zu verstehen.

Mit Fokus auf Branchen wie Innovationen im Bereich psychische Gesundheit, Clean Technology und Spezialfinanzierung soll das Webinar aufstrebende australische Unternehmen präsentieren, die skalierbare Geschäftsmodelle mit wachsender internationaler Relevanz aufbauen.

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ASX Hidden Champions - Dual-gelistete Small Caps für europäische Investoren

Nehmen Sie an ASX Hidden Champions teil - einem exklusiven Webinar, das drei aufstrebende australische Unternehmen mit skalierbaren Geschäftsmodellen, differenzierten Technologien und starkem Wachstumspotenzial für internationale Investoren vorstellt.

Präsentierende Unternehmen Emyria Limited + Emyria ist ein australisches Gesundheits- und Arzneimittelentwicklungsunternehmen mit Fokus auf Behandlungen im Bereich der psychischen Gesundheit, insbesondere auf psychedelisch unterstützte Therapien für PTSD und Depressionen. Das Unternehmen verzeichnete für das erste Halbjahr des GJ 2026 ein Umsatzwachstum von 136% auf 1,55 Mio. AUD. Für europäische Investoren ist das Unternehmen an der Frankfurter Börse unter dem Ticker Q84 notiert. Sparc Technologies Limited + Sparc Technologies entwickelt graphenverstärkte Beschichtungen sowie Lösungen im Bereich grüner Wasserstoff. Das Flaggschiffprodukt ecosparc verbessert die Korrosionsbeständigkeit industrieller Beschichtungen. Ab Mai 2026 bringt der Kooperationspartner AkzoNobel das damit verbesserte Produkt Interzone 954 kommerziell auf den Markt - für Offshore-Windanlagen, maritime Infrastruktur und die Bergbaubranche. Pioneer Credit Limited + Pioneer Credit ist eines der führenden australischen Unternehmen im Bereich Forderungskauf und Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen hat seine NPAT-Prognose für GJ 2026 auf mindestens 23 Mio. AUD angehoben, gestützt durch verbesserte Geschäftsentwicklung und niedrigere Finanzierungskosten. Zum Kalender hinzufügen Google Kalender Outlook Live Jetzt kostenlos registrieren Dienstag, 9. Juni 2026 · 12:00 - 13:00 Uhr · Online-Webinar Zur Anmeldung ?

Lassen Sie sich in den Verteiler für Pioneer Credit oder Nebenwerte eintragen Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Pioneer Credit" oder "Nebenwerte".

Pioneer Credit Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000PNC0

https://pioneercredit.com.au

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Interessenkonflikte: Mit Pioneer Credit existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Pioneer Credit. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Pioneer Credit können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Pioneer Credit einsehen: https://pioneercredit.com.au/for-business/shareholders/news-and-announcements/



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Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Pioneer Credit vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



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Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





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Enthaltene Werte: AU000000PNC0,AU0000073645,AU0000115750