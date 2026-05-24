Brasiliens Boom bei Seltenen Erden zieht Kapital an - Canamera Energy Metals im Fokus

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Das globale Rennen um die Sicherung von Lieferketten für Seltene Erden hat sich diese Woche intensiviert, nachdem USA Rare Earth den Erwerb des brasilianischen Serra-Verde-Projekts in einem Deal im Wert von 2,8 Milliarden US-Dollar vereinbart hat. Dies stärkt die Überzeugung von Investoren, dass Brasilien sich rasch zu einer der strategisch wichtigsten Regionen für Seltene Erden außerhalb Chinas entwickelt.

USA Rare Earth

>Die am Montag angekündigte Übernahme verschafft(ISIN: US91733P1075) die Kontrolle über die Pela-Ema-Mine von Serra Verde im Bundesstaat Goiás - eines der wenigen kommerziellen Vorkommen westlicher Staaten mit hohem Anteil an schweren Seltenen Erden wie Dysprosium und Terbium. Diese Metalle gelten als essenziell für Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen, moderne Elektronik und Verteidigungssysteme.

Die Transaktion stellt den jüngsten Schritt in der aggressiven Expansionsstrategie von USA Rare Earth dar. Das Unternehmen arbeitet seit dem vergangenen Jahr am Aufbau einer integrierten Lieferkette, die Bergbau, Verarbeitung und Magnetproduktion umfasst. Bereits zuvor hatte das Unternehmen den britischen Legierungshersteller Less Common Metals sowie eine Beteiligung an der französischen Verarbeitungsgruppe Carester übernommen und treibt gleichzeitig eine Magnetfabrik in Oklahoma sowie das Round-Top-Projekt in Texas voran.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird USA Rare Earth 300 Millionen US-Dollar in bar sowie 126,9 Millionen neu ausgegebene Aktien zahlen. Die bisherigen Serra-Verde-Aktionäre, darunter Denham Capital, Energy and Minerals Group und Vision Blue, werden nach Abschluss der Transaktion rund 34% des kombinierten Unternehmens halten. Der Abschluss wird im dritten Quartal 2026 erwartet.

Das Volumen der Übernahme hat ein starkes Signal an den gesamten Markt für Seltene Erden gesendet - insbesondere an Unternehmen, die im aufstrebenden brasilianischen Sektor für ionische Tonlagerstätten und schwere Seltene Erden aktiv sind.

Zu den Unternehmen, die von der erneuten Aufmerksamkeit profitieren könnten, zählt Canamera Energy Metals (ISIN: CA13711A1003), ein Junior-Explorer, der seine Präsenz bei brasilianischen Projekten mit ionischen Adsorptionston-Lagerstätten für Seltene Erden kontinuierlich ausbaut - zu einer Zeit, in der globale Investoren verstärkt auf Lieferketten außerhalb Chinas fokussiert sind.

Canamera hat in den vergangenen Monaten mehrere Explorationsprogramme in Brasilien vorangetrieben, darunter die Projekte São Sepé im Bundesstaat Rio Grande do Sul sowie Turvolândia in Minas Gerais. Obwohl sich das Unternehmen im Vergleich zu produzierenden Projekten wie Serra Verde noch in einem frühen Stadium befindet, positioniert es sich gezielt innerhalb desselben strukturellen Trends, der inzwischen milliardenschwere strategische Investitionen anzieht.

In São Sepé identifizierte Canamera kürzlich drei hochpriorisierte Zielzonen für Seltene Erden - Sara, Erica und Maya - nachdem oberflächennahe Bodenproben erhöhte Anomalien bei gesamten Seltenen-Erden-Oxiden (TREO) sowie magnetischen Seltenen-Erden-Oxiden ergeben hatten, darunter auch Dysprosium und Terbium nahe der Oberfläche. Das Unternehmen hat inzwischen ein 500 Meter umfassendes Auger-Bohrprogramm gestartet, um die Kontinuität der Mineralisierung in den Zielgebieten zu testen.

Die Explorationsstrategie entspricht dem wachsenden Interesse der Branche an ionischen Adsorptionston-Lagerstätten - einer Art von Mineralisierung, die historisch einen Großteil der chinesischen Produktion Seltener Erden im Süden des Landes getragen hat. Diese Lagerstätten gelten als attraktiv, da sie häufig oberflächennah, weich und potenziell mit geringeren Kosten erschließbar sind als klassische Hartgesteinslagerstätten.

Canamera meldete zudem ermutigende erste Bohrergebnisse aus dem Turvolândia-Projekt. Dort lieferte ein Auger-Bohrloch 3.255 ppm gesamte Seltene-Erden-Oxide über 13 Meter ab der Oberfläche, einschließlich Spitzenwerten von über 6.400 ppm TREO. Aufgrund dieser Ergebnisse erweiterte das Unternehmen sein Bohrprogramm um 20% auf insgesamt 1.200 Meter, um die Größe des mineralisierten Systems besser zu definieren.

Für Investoren besonders wichtig ist, dass die Transaktion zwischen USA Rare Earth und Serra Verde möglicherweise einen neuen Bewertungsmaßstab dafür liefert, wie strategische Käufer brasilianische Seltene-Erden-Projekte einschätzen. Bis vor Kurzem hatten viele Junior-Explorer Schwierigkeiten, institutionelles Kapital anzuziehen - vor allem aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Verarbeitungskomplexität, Genehmigungsverfahren und langfristiger Preisvolatilität.

Diese Dynamik scheint sich nun rasch zu verändern.

Die jüngste Transaktion folgt auf eine breitere Welle staatlich unterstützter Finanzierungen und industrieller Investitionen, die darauf abzielen, die westliche Abhängigkeit von der chinesischen Verarbeitung Seltener Erden zu reduzieren. USA Rare Earth selbst sicherte sich Anfang des Jahres ein Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungspaket in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar unter Beteiligung der US-Regierung, während Serra Verde separat eine Finanzierung über 565 Millionen US-Dollar mit Unterstützung aus Washington erhielt.

Die strategische Bedeutung schwerer Seltener Erden hat weiter zugenommen, da westliche Regierungen Energieversorgungssicherheit und heimische Produktionskapazitäten priorisieren. China kontrolliert weiterhin rund 90% des global verarbeiteten Angebots an Seltenen Erden und besitzt damit erheblichen Einfluss auf Preisgestaltung und nachgelagerte Industrien.

Brasiliens Vorteil liegt nicht nur in seiner Geologie, sondern auch im zunehmenden Aufbau nachgelagerter Infrastruktur. Neue Raffinerie- und Recyclinginitiativen in Minas Gerais schaffen zunehmend die Grundlagen für eine stärker integrierte nationale Lieferkette und könnten Explorations- und Entwicklungsunternehmen in der Region langfristige Vorteile verschaffen.

Für Canamera besteht die Herausforderung nun in der Umsetzung. Das Unternehmen befindet sich weiterhin in der Explorationsphase und muss erst noch konstante Gehalte, metallurgische Leistungsfähigkeit und letztlich ausreichende Ressourcengröße nachweisen, bevor Bewertungen erreicht werden können, wie sie bei größeren Transaktionen erzielt wurden.

Dennoch erscheint das Umfeld für den Sektor zunehmend unterstützend. Während große Branchenakteure und Regierungen Milliarden investieren, um Unabhängigkeit bei Seltenen Erden zu sichern, könnten kleinere Unternehmen mit glaubwürdigen brasilianischen Projekten deutlich mehr Aufmerksamkeit von Investoren erhalten als in früheren Marktzyklen.

Die Übernahme von Serra Verde könnte sich letztlich als mehr erweisen als nur eine weitere Akquisition. Für den breiteren Markt signalisiert sie, dass sich Brasiliens Seltene-Erden-Sektor von einer spekulativen Grenzregion zu einem weltweit strategischen Lieferkettenstandort entwickelt - und Unternehmen wie Canamera positionieren sich frühzeitig innerhalb dieses Wandels.

Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20870211-canamera-beginnt-projekt-s-o-sepe-brasilien-exploration-ermittelten-seltenerdmetall-zielzonen-hoher-prioritaet

https://discoveryalert.com.au/usa-rare-earth-brazil-acquisition-2026-vertical-integration/

https://www.netzerocircle.org/articles/brazils-rare-earths-surge-building-a-new-global-hub-for-critical-minerals

https://stockhead.com.au/resources/resources-top-5-meteoric-charges-ahead-as-mega-deal-sparks-bull-run-on-brazilian-rare-earths/

https://www.mining.com/rare-earths-americas-surges-after-nyse-debut-bets-on-us-heavy-rare-earth-discovery/

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