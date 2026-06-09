© Foto: Alexander Stein - JOKERWestliche Konzerne investieren Milliarden in Brasiliens Rohstoffsektor. Doch das Land verweigert die Entscheidung zwischen den USA und China.Im globalen Wettkampf um Seltene Erden entwickelt sich Brasilien zu einem der wichtigsten Schauplätze. Wie das Wall Street Journal berichtet, investieren westliche Bergbauunternehmen massiv in neue Projekte und hoffen, die Abhängigkeit von China bei kritischen Rohstoffen zu verringern. Doch Brasilien verfolgt eigene Interessen und will sich weder Washington noch Peking anschließen. Das südamerikanische Land verfügt laut Daten des United States Geological Survey über Reserven von rund 21 Millionen Tonnen Seltener Erden. Damit liegt Brasilien weltweit …
Enthaltene Werte: AU000000MEI3,CNE100000296,AU0000190829,CA00461M1032,US91733P1075Den vollständigen Artikel lesen
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