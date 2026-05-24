RE-RATING VORAUS? 15 MIO. RAISE, NASDAQ & TRUMPS ORDER - UND KEINER SCHAUT HIN?

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Der Markt hat es noch nicht verstanden. Aber die Signale sind plötzlich überall.

LESER - DAS HIER PASSIERT JETZT

NASDAQ ist offen

Washington bewegt sich

Kapital fließt

Medien berichten

Und mittendrin:

Optimi Health (NASDAQ: OPTH | WKN: A411WC| FSE: 8BN0)

OPTIMI IST JETZT AN DER NASDAQ - DAS IST KEIN DETAIL

Das ist DER Schritt.

Der Schritt, den 95% aller Small Caps niemals schaffen.

Optimi hat:

den NASDAQ-Sprung geschafft

$15 Millionen USD eingesammelt

sich direkt in den US-Biotech-Kapitalmarkt katapultiert

Das ist kein kleines Upgrade.

Das ist ein kompletter Statuswechsel.

Von:

unbekannt

Zu:

Zu: institutionell sichtbar

Und genau hier beginnen die großen Bewegungen.

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UND DAS TIMING? FAST ZU PERFEKT

Während Optimi an die NASDAQ geht…

dreht Washington komplett auf.

Trump unterschreibt eine Executive Order, die:

Psychedelika beschleunigt

FDA-Prozesse verkürzt

$50 Millionen an Forschung freigibt

den gesamten Sektor politisch legitimiert

Das ist der Moment, auf den dieser Markt gewartet hat.

Nicht Science.

Nicht Hype.

Politik.

REUTERS BESTÄTIGT ES - DAS GELD KOMMT

Mainstream Medien springen jetzt drauf.

Reuters schreibt:

Institutionelle Investoren beginnen den Sektor zu verstehen.

Und dann kommt dieser Satz von Optimi CEO Dane Stevens:

"Wenn Executive Orders kommen, fängt das Telefon an zu klingeln."

Das ist kein Marketing.

Das ist Kapital, das rein will.

UND HIER WIRD ES BRUTAL

Während Milliardenbewertungen durch den Markt laufen:

Compass ~810 Mio. USD

ATAI ~1,4 Milliarden USD

Definium ~1,5+ Milliarden USD

…sitzen diese Firmen immer noch in:

klinischen Studien

Pre-Commercial Phase

reiner Zukunftsfantasie

OPTIMI?

Optimi ist:

kommerziell

liefert Psilocybin

liefert MDMA

behandelt echte Patienten

exportiert international

arbeitet im regulierten System (Australien)

produziert unter GMP-Standard

Und jetzt zusätzlich:

NASDAQ gelistet

Kapital gesichert

global sichtbar

DER MARKT IST KOMPLETT FALSCH GEPRICED

Das ist kein kleiner Unterschied.

Das ist ein struktureller Fehler.

Der Markt bezahlt aktuell:

Vision

Pipeline

Zukunft

Aber noch nicht:

Infrastruktur

Lieferung

echte Anwendung

Und genau da sitzt Optimi.

DAS IST DIE PHASE VOR DEM MOVE

Das ist der Moment, bevor:

Institutionelle aufspringen

Coverage startet

Volumen reinkommt

Retail aufwacht

Das passiert nicht langsam.

Das passiert in Schüben.

WAS JETZT PASSIERT IST KLAR

Politik öffnet die Tür

Kapital steht bereit

Medien berichten

NASDAQ ist erreicht

Und ein Unternehmen liefert bereits.

SCHLUSSWORT

Viele reden über Psychedelika.

Viele bauen Pipelines.

Viele verbrennen Kapital.

Optimi (NASDAQ: OPTH | WKN: A411WC| FSE: 8BN0) liefert.

Und jetzt steht es dort, wo die großen Bewertungen entstehen:

An der NASDAQ.

Die Frage ist nicht mehr, ob der Sektor kommt.

Die Frage ist:

Wer wird zuerst neu bewertet?

Und genau hier wird es interessant.

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BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

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Suneal Sandhu

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