München (ots) -Bei den 79. Internationalen Filmfestspielen in Cannes ist am 23. Mai 2026 Regisseur Pawel Pawlikowski mit dem Preis für die beste Regie für "Fatherland" (OT) / Vaterland ausgezeichnet worden. Der in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk entstandene Film erzählt von Thomas Manns Deutschlandreise im Jahr 1949. In den Hauptrollen brillieren Sandra Hüller als Erika Mann und Hanns Zischler als Thomas Mann. Das historische Drama eröffnet zudem das diesjährige FILMFEST MÜNCHEN.Ausführliche Infos zu den BR-Filmen in Cannes finden Sie unter diesem Link (https://www.br.de/br-fernsehen/inhalt/film-und-serie/wir-foerdern-film/br-bei-den-filmfestspielen-in-cannes-2026-100.html).In der Sektion "Semaine de la Critique" wurde bereits am 20. Mai der vom BR koproduzierte Kurzfilm "VATERLAND oder Ein Bule Namens Yanto"/"VATERLAND or A Bule Named Yanto" von Regisseur Berthold Wahjudi mit dem Canal+ Award for short film geehrt.Ausführliche Infos zu dieser Auszeichnung finden Sie unter diesem Link (https://www.br.de/br-fernsehen/inhalt/film-und-serie/wir-foerdern-film/vaterland-canal-award-filmfestspiele-in-cannes-2026-100.html).BR-Produktionen auf internationalen A-FestivalsDer Bayerische Rundfunk ist seit vielen Jahren mit seinen Kinokoproduktionen regelmäßig Gast auf internationalen A-Festivals und zeigt damit eine sichere Hand für den künstlerischen Film. Im Rahmen der Berlinale 2026 wurde der Kinofilm "Vier minus drei" ausgezeichnet. Bereits im Vorjahr sicherte sich die BR-Koproduktion "Herz aus Eis" mit Marion Cotillard einen Silbernen Bären. Auch in den Jahren 2024 und 2025 unterstrich der BR seine internationale Relevanz durch starke Präsenzen bei den Filmfestspielen von Cannes und Venedig mit Filmen wie "Das Verschwinden des Josef Mengele", "Eagles of the Republic" oder "Harvest".In der ARD Mediathek, im Ersten und im BR Fernsehen ist die Ausstrahlung von Kinofilmen ein wichtiger Bestandteil des Programms.Infos zu den Filmen des Bayerischen Rundfunks im Kino, auf Festivals, im Fernsehen und in der ARD Mediathek finden Sie unter: www.wirfoerdernfilm.deFotos der Filme finden Sie unter www.br-foto.de; E-Mail: bildmanagement@br.dePressekontakt:BR-PressestelleGesine PucciE-Mail: gesine.pucci@br.deTel. +49 (0)89 5900-10556www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6280827