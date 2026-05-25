5.400 Dollar pro Unze? Diese Aktie könnte der große Profiteur der nächsten Goldrally werden

Anzeige / Werbung

Der Goldpreis konsolidiert nach seiner historischen Rally, doch immer mehr Experten sehen darin lediglich eine Verschnaufpause vor dem nächsten Anstieg.

Zentralbanken weltweit kaufen so viel Gold wie seit Jahren nicht mehr, geopolitische Spannungen nehmen zu und das Vertrauen in den US-Dollar bröckelt langsam. Goldman Sachs hält bis Ende 2026 einen Goldpreis von 5.400 USD je Unze für möglich. Besonders profitieren könnten davon Entwickler, wie Lahontan Gold, mit hohem Hebel auf steigende Edelmetallpreise. Das Unternehmen treibt die Wiederbelebung seiner historischen Santa-Fe-Mine in Nevada mit Hochdruck voran und hat zuletzt eine ganze Reihe operativer Fortschritte erzielt, die das Potenzial für eine deutliche Neubewertung schaffen könnten.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Zentralbanken treiben Goldhausse weiter an

Nach dem Ausbruch des Iran-Kriegs Ende Februar geriet Gold kurzfristig unter Druck. Höhere Ölpreise, steigende Renditen und ein stärkerer US-Dollar belasteten das Edelmetall zunächst. Laut zahlreichen Analysten dürfte es sich dabei jedoch nur um eine gesunde Konsolidierung innerhalb eines langfristigen Aufwärtstrends handeln. Besonders die weltweiten Zentralbanken sorgen weiterhin für massiven Rückenwind. Goldman Sachs erwartet 2026 durchschnittliche Goldkäufe von rund 60 t pro Monat. Der World Gold Council meldete allein für das erste Quartal weltweite Netto-Zukäufe von 244 t, ein Plus von 17% gegenüber dem Vorquartal. Vor allem China, Polen und Usbekistan bauen ihre Reserven massiv aus. Hintergrund ist die schleichende Diversifizierung weg vom US-Dollar. Laut IWF sank dessen Anteil an den globalen Währungsreserven von rund 72% im Jahr 2001 auf zuletzt etwa 57%. Genau von diesem Umfeld profitieren Goldunternehmen mit hohem Wachstumspotenzial besonders stark.

Die Lahontan-Aktie befindet sich aktuell in einer Seitwärtsbewegung. Quelle: LSEG 22.05.2026

Lahontan Gold entwickelt historische Mine neu

Einer der spannendsten Kandidaten im Sektor ist Lahontan Gold. Das Unternehmen arbeitet an der Wiederbelebung der historischen Santa-Fe-Mine im Walker-Lane-Trend in Nevada, einer der produktivsten Goldregionen Nordamerikas. Zwischen 1988 und 1995 wurden dort bereits 359.000 Unzen Gold und mehr als 700.000 Unzen Silber produziert. Die bestehende Infrastruktur sowie die historische Produktion reduzieren Risiken und verkürzen potenziell den Weg zurück zur Produktion deutlich.

Aktuell verfügt das Projekt über eine Ressource von rund 1,95 Mio. Unzen Goldäquivalent. Besonders attraktiv ist die Tatsache, dass sich große Teile der Mineralisierung oxidiert und nahe der Oberfläche befinden. Dadurch eignet sich das Projekt ideal für kostengünstige Heap-Leach-Verfahren. Die bestehende PEA bescheinigt Santa Fe bereits bei deutlich niedrigeren Goldpreisen robuste Kennzahlen. Mit den aktuellen Edelmetallpreisen könnte sich die Wirtschaftlichkeit nun massiv verbessern.

West Santa Fe entwickelt sich zum Kurstreiber

Für zusätzliche Fantasie sorgt das Satellitenprojekt West Santa Fe. Dort meldete Lahontan Gold zuletzt starke Bohrergebnisse mit 36,6 m bei 3,11 g/t Goldäquivalent ab Oberfläche, darunter 10,7 m mit 5,75 g/t. Die Mineralisierung ist zudem vollständig oxidisch und damit hervorragend für eine kostengünstige Verarbeitung geeignet.

Parallel wurde die bekannte Mineralisierung inzwischen auf rund 500 mal 350 m erweitert. Branchenbeobachter halten es mittlerweile für realistisch, dass West Santa Fe zusätzlich bis zu 1 Mio. Unzen Gold liefern könnte. Sollte sich dieses Potenzial bestätigen, könnte Lahontan perspektivisch auf rund 3 Mio. Unzen Goldäquivalent wachsen, eine Größenordnung, die häufig größere Produzenten auf den Plan ruft und die Kanadier somit zu einem Übernahmekandidaten mutieren lässt.

Zusätzlich verstärkte das Unternehmen zuletzt seine Aktivitäten massiv. Ein zweites Bohrgerät wurde auf Santa Fe in Betrieb genommen, gleichzeitig liegen Genehmigungen für mehr als 700 zusätzliche Bohrpunkte vor. Damit kann Lahontan große bislang kaum erkundete Bereiche systematisch testen.

Finanzierung gesichert und wichtige Meilensteine voraus

Auch auf der Finanzierungsseite hat Lahontan Gold zuletzt geliefert. Die im April abgeschlossene Kapitalerhöhung brachte 13,6 Mio. CAD ein. Gemeinsam mit laufenden Warrant-Ausübungen sieht sich das Unternehmen laut Management bis ins Jahr 2027 vollständig finanziert. Gleichzeitig arbeitet Lahontan intensiv an der Weiterentwicklung des Projekts. Eine aktualisierte Ressourcenschätzung soll bereits in den kommenden Wochen veröffentlicht werden, gefolgt von einer neuen Wirtschaftlichkeitsstudie im September.

Hinzu kommen umfangreiche geotechnische Bohrungen, Umwelt- und Genehmigungsarbeiten sowie Explorationsprogramme über bis zu 7.000 m. Auch die historischen Haufenlaugungsplattformen werden derzeit untersucht. Da frühere Verfahren deutlich ineffizienter waren als heute, könnten dort noch erhebliche Restgehalte an Gold und Silber enthalten sein.

Das große Ziel bleibt klar definiert. Lahontan will die Genehmigungen 2027 abschließen und die Santa-Fe-Mine anschließend in Produktion bringen. CEO Kimberly Ann betonte zuletzt, dass das Unternehmen auf mehreren Ebenen gleichzeitig Fortschritte mache und sich optimal für die nächste Wachstumsphase positioniere.

Fazit

Lahontan Gold entwickelt sich zunehmend vom Explorer zum potenziellen Produzenten. Diese Übergangsphase zählt im Rohstoffsektor historisch zu den lukrativsten überhaupt. Steigende Goldpreise, massive Zentralbankkäufe und geopolitische Unsicherheiten schaffen derzeit ein ideales Umfeld. Gleichzeitig liefert das Unternehmen operativ: starke Bohrdaten, wachsendes Ressourcenpotenzial, gesicherte Finanzierung und konkrete Fortschritte bei Genehmigungen und Projektentwicklung. Mit mehreren kurzfristigen Katalysatoren wie der neuen Ressourcenschätzung und der aktualisierten PEA könnte Lahontan Gold vor einer deutlichen Neubewertung stehen. Besonders bei weiter steigenden Goldpreisen dürfte der Hebel auf die Aktie enorm sein.

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.



Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.inv3st.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.





Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.inv3st.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.



Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-mail:

office[at]apaton-finance.de



Geschäftsführer:

Mario Hose



Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

André Will-Laudien

Carsten Mainitz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp

Stefan Feulner

Fabian Lorenz

Armin Schulz

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.inv3st.de . Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.



Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: CA50732M1014