Der Energiehunger durch KI ist riesig - und stößt in vielen Bereichen an Grenzen: Während der exponentielle Anstieg der Rechenleistung von KI-Modellen die Kapazitätsgrenzen der Stromtrassen sprengt, prognostiziert das U.S. Department of Energy, dass Rechenzentren bis zum Jahr 2030 bis zu 12 % der gesamten Netzlast in den USA beanspruchen könnten. Da die volatilen erneuerbaren Energien die Grundlast für Rechenzentren der Gigawatt-Klasse nicht gewährleisten können, rückt die Kernkraft ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Wie Meta und Co. über Atomenergie nachdenken, welche Probleme die Hyperscaler bewältigen müssen und warum es gute Argumente für Uran aus den USA gibt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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