Goldrausch! Krisenschutz! Nevada-Aktie vor Mega-Signal: Lahontan Gold glänzt während im Iran und der Ukraine die Konflikte eskalieren!

Zwischen Hoffen und Bangen in die neue Woche nach Pfingsten. Während die Welt zuletzt gebannt nach Neu-Delhi und Washington blickte, wo US-Außenminister Rubio ein historisches Friedensabkommen im Iran-Krieg in Aussicht stellte. Dies könnte die Ölpreise künftig stark einbrechen lassen. Währenddessen erschütterte ein russischer Oreschnik-Raketen-Angriff die Ukraine. Der schwerste Luftangriff seit Jahren mit Putins neuer Hyperschall-Waffe nahe der ukrainischen Hauptstadt sendet eine unmissverständliche Drohung an ganz Europa. Zwei Krisenherde, die das weltpolitische Gefüge neu ordnen können. Die globalen geopolitischen Spannungen erreichen durch die anhaltenden Konflikte in der Ukraine und die jüngsten Zuspitzungen im Iran-Krieg einen besorgniserregenden Höhepunkt. In Zeiten, in denen das Vertrauen in klassische Papierwerte schwindet und Anleger weltweit nach verlässlichen Häfen suchen, rückt das Thema Absicherung wieder massiv in den Vordergrund. Während sich der physische Goldpreis charttechnisch in einer immer enger werdenden Seitwärtsphase nahezu wie eine Perlenkette aufreiht, bereitet sich ein aussichtsreicher Junior-Miner in einem der "sichersten Bergbaugebiete der Welt" auf den Ausbruch nach oben vor. Lahontan Gold ist hervorragend finanziell ausgestattet und macht operative Fortschritte im Herzen Nevadas. Wer sein Depot jetzt strategisch gegen die globalen Krisenstürme, die da ja noch vielleicht kommen könnten (Stichwort: Taiwan und China!) wappnen möchte, sollte den Blick dringend auf die aktuellen Entwicklungen dieses vielversprechenden Goldentwicklers richten.

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