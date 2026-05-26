SpaceX hat unlängst seinen Börsengang angekündigt. Im Vorfeld ist die Liste der Unternehmen, die als heimliche Profiteure des IPOs gelten, lang. Auch um den Quantencomputer-Pionier IonQ ranken sich Gerüchte. Doch was ist dran? DER AKTIONÄR bringt Licht ins Dunkel.• SpaceX steuert weiter mit Lichtgeschwindigkeit auf den größten Börsengang aller Zeiten zu.• Gerüchte um eine Kooperation mit IonQ sind bisher nur reine Spekulationen.• Welche Weltraumaktien jetzt abheben, erfahren Sie in den DER AKTIONÄR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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