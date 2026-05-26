In der letzten Handelswoche gab die Ferrari-Aktie wieder ordentlich Gas und legte um über +10% zu. Aber zu Beginn der neuen Woche steht der italienische Sportwagenbauer mit einem Minus von mehr als -5% wieder mächtig auf der Bremse. Ist die Börse so enttäuscht vom neuen Modell Luce, das die elektrische Zukunft von Ferrari einläuten soll? Kein neues Modell, sondern ein neues Kapitel Von einem neuen Modell zu sprechen, ist wahrscheinlich zu diesem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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