In einer Umfrage haben 40 Prozent der Hauseigentümer:innen angegeben, den Kauf einer Solaranlage zu planen. Rund Drei Viertel dieser Menschen kann sich die Investition in die Photovoltaik auch ohne Einspeisevergütung vorstellen. Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer in Deutschland setzen weiterhin auf die Energiewende zuhause, wie eine aktuelle Statista-Umfrage im Auftrag des Energiekonzern Eon zeigt: "Mehr als Dreiviertel der Menschen mit eigenem Haus haben eine Solaranlage oder planen den Kauf. Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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