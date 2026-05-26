Zollikon - Im Auftrag des Migros-Genossenschafts-Bunds hat für ihre ehemalige Bürofläche im Bürohaus Josef im Zürcher Kreis 5 eine Nachmietpartei gefunden. Die ehemalige Bürofläche des Migros-Genossenschafts-Bundes im 1. Obergeschoss der Josefstrasse 212 umfasst insgesamt 630 m2. Neue Mieterin ist die Union Group AG, eine inhabergeführte Gruppe spezialisierter Agenturen für Digital Marketing, Brand Experience, KI, Daten und Technologie. «Wir freuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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