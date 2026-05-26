Vancouver, British Columbia, Kanada / 26. Mai 2026 / IRW-Press / Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FRA: LBDP; OTCQB: KDKGF) ("Klondike Gold" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass sein Diamantbohrprogramm 2026 im zu 100 % unternehmenseigenen Klondike District Project begonnen hat, das sich im Bergbaugebiet Dawson im Yukon-Territorium, Kanada, befindet.

Das Programm für 2026 zielt darauf ab, eine aktualisierte und erweiterte Goldmineralressourcen-schätzung¹ auf der Grundlage der ersten Mineralressourcenschätzung ("MRE") des Unternehmens aus dem Jahr 2022 zu erstellen. Die Bohrungen konzentrieren sich auf die Erweiterung bekannter mineralisierter Zonen, die Erhöhung der Zuverlässigkeit der Ressource durch Infill-Bohrungen sowie die Erprobung von Erweiterungen der oberflächennahen Goldmineralisierung entlang des ausgedehnten Strukturkorridors des Unternehmens.

Die erste, vollständig finanzierte Bohrkampagne soll rund 8.000 Meter Diamantbohrungen an vorrangigen Zielen in den Hauptzonen Lone Star und Stander des Unternehmens sowie in angrenzenden vielversprechenden Gebieten umfassen; der Abschluss ist für Juli 2026 vorgesehen. Eine weitere Phase mit bis zu 5.000 Metern Diamantbohrungen ist für den späteren Verlauf der Saison geplant, nachdem die ersten Ergebnisse ausgewertet wurden.

Das Programm 2026 baut auf erfolgreichen früheren Explorationskampagnen auf, die breite Abschnitte einer orogenen Goldmineralisierung identifiziert haben, die mit Quarzgang-Stockwerken und alterierten Nebengesteinen assoziiert ist.

"Unsere Bohrkampagne 2026 ist ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung und Erweiterung der in der MRE 2022 skizzierten Goldressourcen", sagte Peter Tallman, Präsident und CEO von Klondike Gold Corp. "Wir sind der Ansicht, dass weiterhin erhebliches Potenzial bestehen, die Mineralisierung entlang des Streichs und in der Teufe innerhalb des distriktweiten Liegenschaftspakets zu erweitern, einschließlich der Nachverfolgung der Ergebnisse aus 137 zusätzlichen Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von mehr als 19.000 Metern, die im Anschluss an die Ressourcenschätzung von 2022 gemeldet wurden. Dieses Programm ist darauf ausgelegt, systematisch zusätzlichen Wert zu erschließen und das Projekt gleichzeitig in Richtung zukünftiger Entwicklungsstudien voranzutreiben."

Neben den Zielen zur Ressourcenerweiterung werden im Rahmen des Programms geologische, strukturelle und metallurgische Daten erhoben, die künftige technische und wirtschaftliche Bewertungen unterstützen sollen. Die Untersuchungsergebnisse des Programms werden voraussichtlich während der gesamten Explorationssaison 2026 fortlaufend veröffentlicht.

Das Klondike-District-Projekt umfasst ein Gebiet im Distriktmaßstab, das den gesamten historischen Klondike Goldfields-Placer-Distrikt abdeckt, in dem das Unternehmen zahlreiche Goldvorkommen und damit verbundene Strukturen dokumentiert hat, die mit einem bedeutenden orogenen Goldmineralisierungssystem in Verbindung stehen.

Über Klondike Gold Corp.

Die Klondike Gold Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Projekts im Klondike-Distrikt im Yukon-Territorium liegt, einem der historisch bedeutendsten Goldvorkommen der Welt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung und Erschließung großflächiger Goldressourcen durch systematische Exploration und geologische Modellierung. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine Lizenzgebühr für die Bergbauproduktion am derzeit aktiven Montana Creek Placer-Grundstück2.

IM NAMEN VON KLONDIKE GOLD CORP.

"Peter Tallman"

Peter Tallman,

President & CEO

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1 Die Mineralressourcenschätzung für das Projekt Klondike District wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Geschäftsführer, Ginto Consulting Inc., einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen gemäß den Anforderungen von NI 43-101, erstellt. Der technische Bericht zur Mineralressourcenschätzung mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report on the Klondike District Gold Project, Yukon Territory, Canada" wurde auf SEDAR eingereicht unter: www.sedarplus.ca mit Stichtag 10. November 2022. Siehe Pressemitteilung vom 16. Dezember 2022.

2 Siehe die Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. Januar 2026, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurde.

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