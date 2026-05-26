Die Aktie von Micron Technology zählt zu den spektakulärsten Gewinnern des aktuellen KI-Booms und ist ein echter Vollteffer unserer Börsenprofis. Angetrieben von der enormen Nachfrage nach Hochleistungsspeichern für Rechenzentren und KI-Anwendungen hat sich die Bewertung des Konzerns in kurzer Zeit massiv ausgeweitet, während Analysten ihre Prognosen immer weiter nach oben anpassen. Euphorie rund um KI-Speicher treibt die Bewertung Innerhalb von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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