Regulatory News:
Eurofins (Paris:ERF):
Name of the Issuer
Identify code of the Issuer
Transaction day
Identify code of the financial instrument
Total daily volume (in number of shares)
Daily weighted average purchase price of the shares
Market (MIC Code)
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
18/05/2026
FR0014000MR3
20 000
59.6316
CEUX
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
18/05/2026
FR0014000MR3
40 000
59.5530
XPAR
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
19/05/2026
FR0014000MR3
30 000
61.4561
XPAR
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
19/05/2026
FR0014000MR3
10 000
61.5509
CEUX
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
20/05/2026
FR0014000MR3
30 000
61.5336
XPAR
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
20/05/2026
FR0014000MR3
10 000
61.6075
CEUX
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
21/05/2026
FR0014000MR3
10 000
62.5313
CEUX
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
21/05/2026
FR0014000MR3
30 000
62.5326
XPAR
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
22/05/2026
FR0014000MR3
25 000
63.0108
XPAR
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
22/05/2026
FR0014000MR3
5 000
62.9311
CEUX
TOTAL
210 000
61.3678
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: https://www.eurofins.com/investors/share-buy-back-programmes
