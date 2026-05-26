Die SAP-Aktie gerät nach mehreren stabilen Handelstagen wieder unter Druck. Während der DAX nahe seiner Rekordstände notiert und die Nasdaq weiter steigt, hinken ausgerechnet große Softwarekonzerne wie SAP, Salesforce, Oracle, Adobe und Microsoft hinterher. Vor allem die rasante Entwicklung bei Künstlicher Intelligenz sorgt an den Märkten für neue Unsicherheit.Die Aktie des Softwarekonzerns SAP fiel zuletzt um 1,18 Prozent auf 152,66 Euro. Am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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