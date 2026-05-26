Stryker (NYSE:SYK), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Medizintechnik, gab heute die Markteinführung seines Pangea-Plattensystems in Europa bekannt, einer Plattensystem-Plattform zur Behandlung einer Vielzahl von Frakturmustern. Prof. Alex Trompeter, Design-Chirurg und orthopädischer Unfallchirurg, hat zusammen mit seinem Team am St. George's University Hospital in London den ersten klinischen Eingriff in Europa durchgeführt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260525134494/de/

Stryker's Pangea Plating System brings together thoughtfully designed plates and a streamlined instrumentation set, giving surgeons practical options when treating a range of fractures.

"Pangea wurde mit einem klaren Ziel entwickelt: die anatomische Passform zu unterstützen und gleichzeitig die Einfachheit im Operationssaal zu wahren", sagte Prof. Trompeter. "Das System vereint durchdacht gestaltete Platten und ein optimiertes Instrumentenset und bietet Chirurgen damit praktische Optionen bei der Behandlung einer Vielzahl von Frakturen."

Bei den Produkten handelt es sich um nichtaktive Implantate, die zur vorübergehenden Stabilisierung von Knochen oder Knochenfragmenten dienen. Das System umfasst Platten und ergänzendes Instrumentarium, das die Passform der Platten unterstützt und Chirurgen Optionen für die Frakturfixierung an den oberen und unteren Extremitäten bietet.

"Nachdem ich das System in den USA eingesetzt habe, habe ich gesehen, wie es konsistente Arbeitsabläufe unterstützt und gleichzeitig Flexibilität bei der Frakturfixierung bietet", sagte Dr. med. Arvind von Keudell, PhD, MPH, Facharzt für Orthopädie und Associate Professor an der Harvard Medical School. "Es ist so konzipiert, dass es Chirurgen hilft, sich an unterschiedliche Frakturmuster anzupassen, ohne unnötige Komplexität im Operationssaal zu verursachen."

Das Pangea-Portfolio wurde in Zusammenarbeit mit 26 orthopädischen Chirurgen aus aller Welt entwickelt und berücksichtigt globale anatomische Daten, um die Passgenauigkeit der Platten bei unterschiedlichen Patientengruppen zu gewährleisten. Die Plattform bietet zudem Platten mit variablen Winkeln, die Flexibilität bei der Schraubenplatzierung ermöglichen.

"Wir freuen uns, das Pangea-Plattensystem Chirurgen in ganz Europa vorstellen zu können", sagte Dragana Bunjevac, Vizepräsidentin und Geschäftsführerin der Stryker-Sparte Trauma Extremities in der EMEA-Region. "Pangea spiegelt unseren Fokus auf die Entwicklung von Lösungen wider, die den chirurgischen Arbeitsablauf verbessern und den sich wandelnden Anforderungen der Traumaversorgung gerecht werden."

Die Markteinführung in Europa erweitert den Zugang zu Strykers Trauma-Portfolio und spiegelt die kontinuierliche Zusammenarbeit des Unternehmens mit Orthopäden weltweit wider, um Lösungen zur Unterstützung der Frakturfixierung zu entwickeln.

Weitere Informationen zum Pangea-Plattierungssystem finden Sie auf unserer Website.

Über Stryker

Stryker ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Medizintechnik und gemeinsam mit unseren Kunden sind wir bestrebt, die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Wir bieten innovative Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen MedSurg, Neurotechnologie und Orthopädie an, die dazu beitragen, die Ergebnisse für Patienten und das Gesundheitswesen zu verbessern. Gemeinsam mit unseren Kunden auf der ganzen Welt erreichen wir jährlich mehr als 150 Millionen Patienten. Weitere Informationen finden Sie unter www.stryker.com.

Dieses Dokument ist ausschließlich für medizinisches Fachpersonal bestimmt. Ein Chirurg muss sich bei der Entscheidung, ob ein bestimmtes Produkt bei der Behandlung eines bestimmten Patienten eingesetzt wird, stets auf sein eigenes professionelles klinisches Urteilsvermögen verlassen. Stryker erteilt keine medizinischen Ratschläge und empfiehlt, dass Chirurgen vor dem Einsatz eines bestimmten Produkts in der Chirurgie in dessen Anwendung geschult werden.

Die dargestellten Informationen dienen der Veranschaulichung eines Stryker-Produkts. Ein Chirurg muss vor der Verwendung eines Stryker-Produkts stets die Packungsbeilage, das Produktetikett und/oder die Gebrauchsanweisung, einschließlich der Anweisungen zur Reinigung und Sterilisation (falls zutreffend), konsultieren. Produkte sind möglicherweise nicht in allen Märkten erhältlich, da die Produktverfügbarkeit den behördlichen Vorschriften und/oder medizinischen Praktiken in den einzelnen Märkten unterliegt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Stryker-Vertreter, wenn Sie Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrer Region haben.

Die Gebrauchsanweisungen, Operationstechniken, Reinigungsanweisungen, Patienteninformationsbroschüren und andere zugehörige Kennzeichnungen können online unter ifu.stryker.com oder stryker.com angefordert werden. Wenn Sie die Gebrauchsanweisungen, Operationstechniken und Reinigungsanweisungen von den oben genannten Websites speichern, stellen Sie bitte sicher, dass Sie vor der Verwendung stets über die aktuellste Version verfügen.

Die Stryker Corporation oder ihre Geschäftsbereiche oder andere verbundene Unternehmen besitzen, nutzen oder haben die folgenden Marken oder Dienstleistungsmarken angemeldet: Pangea, Stryker. Alle anderen Marken sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer oder Inhaber.

Inhalts-ID: TR-PANG-PRESS-3206883

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260525134494/de/

Contacts:

Medienkontakt

Stryker

Jenny Braga

Senior Director, External Affairs

jenny.braga@stryker.com