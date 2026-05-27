Gold ist wieder en vogue! Notenbanken haben in 2025 mehr als 850 Tonnen des gelben Metalls eingekauft, nur wenige trennten sich von Beständen. Doch wo kommt das viele Gold her? Der US-Bundesstaat Nevada liefert rund 70?% der gesamten US-Goldproduktion und zählt damit zu den bedeutendsten Förderregionen weltweit. Allein der Bundesstaat vereint Milliardeninvestitionen internationaler Bergbaukonzerne und eine Vielzahl aktiver Minenprojekte auf engem Raum. Steigende Inflation und geopolitische Unsicherheiten lenken den Kapitalfluss erneut in Richtung Edelmetalle, mit klarem Fokus auf politisch sichere Förderregionen. Neben Barrick Mining und Newmont gibt es eine Reihe von Projekten mit unterschiedlichem Entwicklungsgrad. Lahontan Gold Corp. (ISIN: CA50732M1014 | TSX-V: LG | FRA: Y2F | WKN: A3DKKY) ist sehr weit fortgeschritten, bereits in 2027 sollen die ersten Unzen in den Umlauf kommen. Im Zentrum steht das Santa-Fe-Projekt. Jüngste Bohrprogramme liefern wichtige Daten für Umwelt- und Genehmigungsfragen, insbesondere im Hinblick auf Grundwasser und zukünftige Abraumlagerung. Gleichzeitig rückt eine aktualisierte Ressourcenschätzung näher, die als Basis für eine neue wirtschaftliche Bewertung dienen soll. Mit einer gesicherten Finanzierung bis 2027 und umfangreichen Folgebohrungen auf mehreren Zielzonen baut das Unternehmen systematisch Wert auf. Ein neuer Goldrausch in Nevada ist eingeläutet!Den vollständigen Artikel lesen ...
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