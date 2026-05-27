© Foto: DALL-EDer geplante Börsengang von SpaceX könnte das Machtgefüge im Musk-Imperium verschieben. Jahrelang war Tesla für viele Anleger die einzige Wette auf Elon Musks Zukunftsvisionen. Ändert SpaceX alles zum Nachteil von Tesla?Der bevorstehende Börsengang von SpaceX hat das Potenzial, einer der größten Kapitalmarktmomente der Tech-Geschichte zu werden. Nach Reuters-Informationen peilt das Unternehmen eine Notierung an der Nasdaq bereits zum 12. Juni 2026 an. Im Raum steht eine Kapitalaufnahme von rund 75 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von etwa 1,75 Billionen US-Dollar. Damit könnte SpaceX zur größten Neuemission aller Zeiten werden. Goldman Sachs und Morgan Stanley sollen dabei eine …Den vollständigen Artikel lesen
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