© Foto: CFOTO - CFOTOSK Hynix steigt in den Billionen-Club auf. Die Aktie explodiert seit Jahresbeginn. Die Hintergründe. Es ist eine Zahl, die selbst im KI-Boom auffällt: SK Hynix hat eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Billion US-Dollar erreicht. Die Aktie sprang am Mittwoch zeitweise um elf Prozent nach oben und setzte damit eine Rallye fort, die seit Jahresbeginn bereits rund 250 Prozent eingebracht hat. Der Grund ist klar: Anleger wetten weiterhin auf den hohen Bedarf der KI-Industrie an Hochleistungsspeichern. SK Hynix gilt als einer der wichtigsten Lieferanten von High-Bandwidth-Memory-Chips, die in KI-Servern und -Beschleunigern eingesetzt werden. Besonders interessant ist, dass sich der …Den vollständigen Artikel lesen
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