EQS-News: MPH Health Care AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
MPH Health Care AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 9. Juli 2026 eine erhöhte Dividende von 5,00 Euro je Aktie vor
Kontakt:
Patrick Brenske, Vorstand
Corporate Communications
E-Mail: ir@mph-ag.de
27.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MPH Health Care AG
|Grünauer Straße 5
|12557 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|030 / 863 21 45 60
|Fax:
|030 / 863 21 45 69
|E-Mail:
|info@mph-ag.de
|Internet:
|www.mph-ag.de
|ISIN:
|DE000A289V03
|WKN:
|A289V0
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2333814
|Ende der Mitteilung
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2333814 27.05.2026 CET/CEST