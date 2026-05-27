Wolfram-Story nimmt Fahrt auf: Kommt mit dieser Personalie jetzt der nächste Kurstreiber bei diesem Nevada-Nanocap?

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MAG Silver wurde 2025 für rund 2,1 Milliarden US-Dollar übernommen. Mehrere weitere Projekte aus seinem Umfeld später ebenfalls für Hunderte Millionen Dollar. Startet hier gerade die nächste Critical-Minerals-Story?

- ADVERTORIAL / WERBUNG - Im Auftrag von Vault Strategic Mining (WKN: A41WE4)

Achtung liebe Leserinnen und Leser,

neue strategische Verstärkung bei dem im Wolfram-Sektor agierende Junior-Explorer Vault Strategic Mining (ISIN: CA92243U1075 / WKN: A41WE4): Kommt jetzt die nächste Eskalationsstufe der US-Wolfram-Story?

Während sich viele Anleger aktuell noch auf das erste geplante Bohrprogramm bei Vault Strategic konzentrieren, liefert das Unternehmen jetzt den nächsten strategischen Puzzlestein: Vault holt mit Ken Kuiper einen international erfahrenen Geospatial- und Explorationsexperten in das Senior Advisory Board. Besonders spannend: Kuiper war unter anderem für Unternehmen tätig, die später teils für hunderte Millionen Dollar übernommen wurden - darunter Corvus Gold, Northern Empire Resources oder West Timmins Mining.

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- Im Auftrag von Vault Strategic Mining WKN: A41WE4) -

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

Noch interessanter dürfte für Anleger aber ein anderer Punkt sein: Über Kuipers Netzwerk und die Zusammenarbeit mit HMK Mining will Vault künftig offenbar gezielt strategische Partner und mögliche Earn-In-Kandidaten für Teile des historischen US-Minenportfolios identifizieren. Genau solche Entwicklungen sorgen im Rohstoffsektor häufig dafür, dass kleine Explorer plötzlich deutlich stärker in den Fokus institutioneller Investoren geraten.

Source: Vault Strategic Mining

Besonders spannend dürfte für viele Anleger aber natürlich vor allem der Background von Ken Kuiper sein. Der neue Advisor war neben den eben genannten Firmen auch unter anderem im Umfeld von MAG Silver tätig - einem der bekanntesten Silber-Explorer Nordamerikas, der 2025 schließlich für rund 2,1 Milliarden US-Dollar von Pan American Silver übernommen wurde. Genau solche Erfolgsgeschichten sorgen im Rohstoffsektor immer wieder dafür, dass Investoren plötzlich deutlich genauer hinschauen.

Doch damit nicht genug: Kuiper war zudem an mehreren weiteren Projekten beteiligt, die später ebenfalls übernommen wurden - darunter Corvus Gold, Northern Empire Resources oder West Timmins Mining. Für Anleger könnte das ein spannender Hinweis darauf sein, welche Art von Netzwerk und strategischer Erfahrung Vault Strategic hier gerade an Bord holt.

Ken Kuiper erklärte:

Ich freue mich sehr, dem Senior Advisory Board von Vault Strategics beizutreten und in dieser wichtigen Phase des Unternehmenswachstums mit dem Vault-Team zusammenzuarbeiten. Vault hat ein überzeugendes Portfolio an Ressourcen im Bereich kritischer Mineralien aufgebaut, darunter Wolfram- und Nickelvorkommen in Nordamerika - und das zu einer Zeit, in der sichere inländische und verbündete Lieferketten immer wichtiger werden. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in den Bereichen Geodatenanalyse, Projektentwicklung, Luftvermessung und Strategie im Rohstoffsektor einzubringen, während das Unternehmen seine Explorationsinitiativen weiter evaluiert, priorisiert und vorantreibt.

Parallel dazu tritt Vault nun auch dem Critical Minerals Institute (CMI) bei - einer international bekannten Organisation rund um kritische Rohstoffe, Versorgungssicherheit und geopolitische Lieferketten. Damit positioniert sich das Unternehmen noch klarer als nordamerikanischer Critical-Minerals-Player mit Fokus auf Wolfram und Nickel.

Quelle:CMI

Denn nur wenige Tage nachdem das Unternehmen mit seinen historischen US-Wolframprojekten in Nevada und Kalifornien zunehmend Aufmerksamkeit im Markt erzeugte, folgte bereits vor wenigen Tagen der nächste operative Schritt: Vault startet offiziell sein erstes modernes Explorationsprogramm auf dem historischen War Bond Tungsten Project in Nevada.

Und genau dieser Punkt könnte jetzt deutlich wichtiger werden, als viele Investoren bislang realisieren.

Denn erstmals beginnt Vault nun damit, moderne Explorationsmethoden methodisch auf ein historisches US-Wolframgebiet anzuwenden, das bereits historische Produktion, dokumentierte Skarn- beziehungsweise Tactite-Mineralisierung sowie teils spektakuläre historische WO3-Gehalte vorweisen kann.

Dabei umfasst das Projekt nicht nur die historische War Bond Tungsten Mine, sondern auch die historischen Tactite- und Thursday-Tungsten-Minen innerhalb eines rund 400 Acre großen Claim-Pakets in Nevada. Ein Explorationsteam soll laut Unternehmen bereits ab dem 1. Juni 2026 vor Ort aktiv werden.

Besonders spannend erscheint dabei die klare strategische Stoßrichtung der neuen Arbeiten. Denn Vault will jetzt gezielt moderne geologische Evaluierungen durchführen - darunter detaillierte Kartierungen der Skarn-Zonen, Oberflächen- und Untertage-Verifizierungen historischer Mineralisierung, Channel Sampling, strukturelle Analysen sowie die Entwicklung konkreter Bohrziele.

2026 LiDAR Survey am War Bond Historical Tungsten Mine - moderne hochauflösende Geländedaten als Grundlage für die zielgerichtete Bohrplanung. Quelle: Vault Strategic Mining Corp.

Oder anders formuliert:

Das Unternehmen beginnt jetzt damit, aus einer historischen Wolfram-Story Schritt für Schritt ein modernes Explorationsprojekt mit potenziell strategischer Bedeutung für Nordamerika zu formen.

CEO Quinn Field-Dyte formulierte es selbstbewusst:

War Bond represents an exciting opportunity for Vault to begin applying modern exploration methods to a historical tungsten district in Nevada.

Und genau liegt unserer Meinung nach das Potenzial.

Denn historische Daten deuten darauf hin, dass das Gebiet deutlich mehr Potenzial besitzen könnte, als bislang am Markt eingepreist scheint.

So beschreiben historische Unterlagen scheelitführende Skarn- und Tactite-Zonen nahe Granit-Kalkstein-Kontakten - ein klassisches geologisches Umfeld für hochinteressante Wolframvorkommen.

Noch spannender:

Historische Labor- und Probenberichte nennen teils spektakuläre WO3-Gehalte. In historischen Unterlagen der Nevada Bureau of Mines & Geology werden unter anderem ausgewählte Proben mit bis zu 14,40% WO3 erwähnt. Weitere historische Werte lagen bei 0,8%, 0,9% sowie 0,25% bis 0,45% WO3 über mehrere Fuß Mächtigkeit.

Und genau jetzt kommt der möglicherweise wichtigste Punkt für Investoren: Trotz historischer Produktion, historischer Exploration und dokumentierter Mineralisierung wurde das Gebiet bislang nie mit modernen Explorationsmethoden systematisch überprüft.

Keine moderne Geophysik. Keine KI-gestützte Modellierung. Keine heutigen NI-43-101-konformen Programme. Keine modernen Tiefenbohrungen. Genau das könnte sich jetzt ändern.

Und genau in diesem Umfeld wird plötzlich immer klarer, warum der Markt Vault Strategic Mining womöglich noch deutlich unterschätzt. Denn parallel zur jetzt startenden Exploration trifft hier ein historisches US-Wolframgebiet auf einen globalen Wolframmarkt, der sich seit Anfang 2025 regelrecht explosionsartig entwickelt hat.

Historische US-Wolframminen treffen auf einen rasant wachsenden Markt

Das Besondere dabei: War Bond ist keine bloße Frühphasen-Fantasie, sondern ein historisch dokumentiertes Wolframgebiet mit mehreren ehemaligen Minen und nachgewiesener Skarn- beziehungsweise Tactite-Mineralisierung.

Tungsten wird in vielen Einsatzgebieten benötigt. Quelle: Eigene Erstellung mittels KI

Strategische Aufwertung durch Nevada Mining Association

Denn Vault ist jetzt offiziell der Nevada Mining Association (NVMA) beigetreten - einer der weltweit renommiertesten Bergbauorganisationen überhaupt - und startet gleichzeitig ein neues Explorationsprogramm auf dem Letain Nickel Project in British Columbia.

Besonders interessant erscheint dabei der Beitritt zur Nevada Mining Association (NVMA). Die Organisation gilt als eine der einflussreichsten Bergbauvereinigungen Nordamerikas und vereint zahlreiche bedeutende Produzenten, Explorer und Dienstleister der Branche.

Für Vault Strategic Mining ist die Mitgliedschaft weit mehr als ein symbolischer Schritt. Sie verschafft Zugang zu regulatorischen Entwicklungen, Branchennetzwerken und technischem Know-how innerhalb einer der weltweit wichtigsten Mining-Jurisdiktionen.

Gerade in einem Umfeld, in dem die USA ihre Versorgung mit kritischen Rohstoffen zunehmend als strategische Priorität behandeln, könnte diese Positionierung langfristig an Bedeutung gewinnen.

Quelle: Unternehmensnachricht vom 21. Mai 2026

Damit verdichtet sich zunehmend ein Bild, das für Investoren hochspannend werden könnte:

Vault entwickelt sich offenbar nicht nur zu einem klassischen Wolfram-Explorer, sondern Schritt für Schritt zu einer breit aufgestellten nordamerikanischen Critical-Minerals-Plattform mit Fokus auf geopolitisch strategische Rohstoffe.

Wolfram. Nickel. USA. Kanada. Tier-1-Jurisdiktionen

Und genau diese Kombination könnte in einem Umfeld wachsender geopolitischer Spannungen plötzlich deutlich wertvoller werden, als es die aktuelle Bewertung vermuten lässt. Denn jetzt kommt neben der Wolfram-Fantasie auch Nickel ins Spiel

Während der Markt Vault Strategic Mining (ISIN: CA92243U1075 / WKN: A41WE4) bislang fast ausschließlich über die historische Wolfram-Story wahrnimmt, könnte genau jetzt eine zweite strategische Rohstoff-Säule entstehen - und die besitzt enormes geopolitisches Potenzial.

Denn parallel zum Ausbau der historischen US-Wolframprojekte startet Vault jetzt auch ein neues Explorationsprogramm auf dem Letain Nickel Project in British Columbia.

Dabei geht es nicht um irgendein Nickelprojekt.

Im Mittelpunkt steht sogenanntes Awaruit-Nickel - eine besondere Form natürlich vorkommender Nickel-Eisen-Legierungen, die innerhalb der Rohstoffbranche seit einigen Jahren zunehmend Aufmerksamkeit erhält.

Warum? Weil genau diese Lagerstätten langfristig eine deutlich günstigere und potenziell umweltfreundlichere Nickelgewinnung ermöglichen könnten als viele klassische Sulfid- oder Laterit-Projekte.

Anders formuliert:

Während große Teile der weltweiten Nickelversorgung aus geopolitisch sensiblen Regionen stammen oder enorme Verarbeitungsprozesse benötigen, könnte Awaruit-Nickel langfristig eine strategisch attraktive Alternative für Nordamerika darstellen.

Und genau hier wird Letain plötzlich interessant.

Historische Oberflächenproben lieferten bereits Nickelwerte zwischen 1.700 und 3.800 ppm Nickel. Gleichzeitig beschreibt das Unternehmen ein über 1.100 Meter langes mineralisierte Zielgebiet mit grobkörnigem Awaruit.

Besonders spannend dabei: Das Projekt weist laut Unternehmensangaben geologische Ähnlichkeiten zum bekannten Decar-Nickelprojekt in British Columbia auf - einem der bekanntesten Awaruit-Nickelprojekte weltweit. Der entscheidende Punkt:

Awaruit-Lagerstätten gelten als potenziell magnetisch separierbar. Das bedeutet vereinfacht gesagt, dass unter Umständen auf energieintensive pyrometallurgische Prozesse verzichtet werden könnte - ein enorm wichtiger Faktor in einer Welt steigender Energiepreise und wachsender ESG-Anforderungen. Und genau diese strategische Kombination könnte plötzlich hochinteressant werden:

Wolfram für Verteidigung und Hightech, Nickel für Batterien, Industrie und Energiewende. Beides innerhalb geopolitisch sicherer nordamerikanischer Jurisdiktionen. Damit entwickelt sich Vault Strategic Mining zunehmend weg vom klassischen Ein-Projekt-Explorer - hin zu einer breit aufgestellten Critical-Minerals-Story mit mehreren potenziell strategischen Rohstoffen.

Probenahmestelle "Rock Chip" in Südlage auf 1.840 Metern Höhe im Rahmen des Probe-nahmeprogramms von Vault Strategic in Letain - 2021. Quelle: Unternehmensnews vom 21. Mai 2026

Historische US-Wolframminen treffen auf einen rasant wachsenden Markt

Das Besondere dabei: War Bond ist keine bloße Frühphasen-Fantasie, sondern ein historisch dokumentiertes Wolframgebiet mit mehreren ehemaligen Minen und nachgewiesener Skarn- beziehungsweise Tactite-Mineralisierung.

Karte der War Bond, Tactite, and Thursday Tungsten Mines Claim Map, Quelle: Unternehmensnews vom 13. Mai 2026

Die historische War Bond Mine wird in den offiziellen MRDS-Datenbanken als ehemaliger Wolfram-Produzent geführt. Historische Dokumente beschreiben scheelitführende Skarn- und Tactite-Zonen nahe Granit-Kalkstein-Kontakten - ein klassisches geologisches Umfeld für hochinteressante Wolframvorkommen.

Besonders spannend: Historische Proben lieferten teils spektakuläre WO3-Gehalte. In alten Unterlagen der Nevada Bureau of Mines & Geology werden unter anderem ausgewählte Proben mit bis zu 14,40% WO3 erwähnt. Weitere historische Werte lagen bei 0,8%, 0,9% sowie 0,25% bis 0,45% WO3 über mehrere Fuß Mächtigkeit.

Und genau hier beginnt unserer Meinung nach jetzt die eigentliche Fantasie:

Trotz historischer Produktion und dokumentierter Mineralisierung wurde das Gebiet nie mit modernen Explorationsmethoden systematisch überprüft. Keine modernen NI-43-101-konformen Programme. Keine heutige Geophysik. Keine modernen Tiefenbohrungen. Keine KI-gestützte Datenmodellierung.

Mit anderen Worten: Ein historisches US-Wolframgebiet trifft auf einen Wolframpreis, der sich seit Anfang 2025 explosionsartig entwickelt hat.

Warum diese Entwicklung jetzt hochrelevant wird

Der Zeitpunkt könnte kaum interessanter sein. Während China seine Kontrolle über kritische Rohstoffe immer aggressiver als geopolitisches Druckmittel einsetzt und westliche Verteidigungs- sowie Hightechindustrien dringend nach unabhängigen Lieferketten suchen, baut Vault Strategic Mining gleich mehrere strategische Wolframstandorte innerhalb Nordamerikas auf.

Nevada. Kalifornien. Historische Produzenten. Tier-1-Jurisdiktionen.

Damit entsteht zunehmend ein Szenario, das Investoren bislang kaum eingepreist haben dürften: Vault entwickelt sich womöglich nicht nur zu einem klassischen Explorer, sondern zu einem strategischen Konsolidierer historischer US-Wolframassets.

CEO Quinn Field-Dyte formuliert das entsprechend pragmatisch. Ziel sei es nun, historische Daten zusammenzuführen, moderne Feldarbeiten durchzuführen und ein systematisches Explorationsprogramm bis hin zu konkreten Bohrzielen aufzubauen.

Es ist die Geschichte eines Metalls, das sich vom "vergessenen Rohstoff" zum geopolitischen Machtfaktor entwickelt - und eines Small Caps, der sich genau jetzt strategisch in Stellung bringt.

Bei War Bond wurde eine Mineralisierung beobachtet, die wahrscheinlich mit Wolfram in Zusammenhang steht und Skarn- oder Taktit-Charakter aufweist, Quelle: Unternehmensnews 13. Mai 2026

Ein Metall für die harte Realität

Tungsten ist kein Metall für schöne Geschichten oder dekorative Zwecke. Es ist das Metall für die harte Realität:

Verteidigung: Aufgrund seiner extremen Dichte und Härte ist es in der modernen Rüstungsindustrie (z. B. für kinetische Munition und Panzerungen) unersetzlich.

Aufgrund seiner extremen Dichte und Härte ist es in der modernen Rüstungsindustrie (z. B. für kinetische Munition und Panzerungen) unersetzlich. Luft- und Raumfahrt: Die Hitzebeständigkeit ist entscheidend für Triebwerke und Hochleistungskomponenten.

Die Hitzebeständigkeit ist entscheidend für Triebwerke und Hochleistungskomponenten. Energie-Technologien: Unverzichtbar für die Infrastruktur der Zukunft.

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Wolfram: Vom unterschätzten Metall zum strategischen Machtfaktor

Gerade weil Tungsten eine so enorme strategische Bedeutung hat, rücken Unternehmen in den Fokus, die den Zugang zu diesem kritischen Rohstoff sichern. Vault Strategic Mining (ISIN: CA92243U1075 / WKN: A41WE4) positioniert sich genau in diesem spannungsgeladenen Umfeld als relevanter Akteur.Wenn die Puffer in den Lagern schrumpfen und die geopolitischen Spannungen - wie aktuell im Nahen Osten - jederzeit wieder aufflammen können, wird Wolfram vom "vergessenen Metall" zum gefragtesten Gut der strategischen Verteidigung.

In einer Zeit, in der die geopolitische Lage - wie der fragile Zustand im Iran-Konflikt - jederzeit eskalieren und globale Lieferketten für Rüstungs- und Hochtechnologiegüter unterbrechen könnte, wird die Herkunft von Rohstoffen zum entscheidenden Faktor. Investoren suchen verstärkt nach Projekten in politisch stabilen Regionen, um das Risiko unberechenbarer Versorgungsengpässe zu minimieren.

Startschuss in Nevada: Jetzt beginnt die entscheidende Phase am Mt. Wheeler-Projekt

Ein deutliches Signal für diese Vorwärtsstrategie liefert die aktuelle Meldung von Vault Strategic Mining (ISIN: CA92243U1075 / WKN: A41WE4). Das Unternehmen hat offiziell bekannt gegeben, dass die spezialisierte Beratungsfirma Amazona mit der Durchführung des ersten Explorationsprogramms auf dem Wolframprojekt Mt. Wheeler in Nevada, USA, beauftragt wurde.

Dieser Schritt markiert den Beginn einer intensiven Phase für das Projekt:

Sichere Versorgung: Nevada gilt als eine der weltweit besten Bergbauregionen (Tier-1-Jurisdiktion) und bietet damit das perfekte Gegengewicht zu den Unsicherheiten in Krisenregionen.

Nevada gilt als eine der weltweit besten Bergbauregionen (Tier-1-Jurisdiktion) und bietet damit das perfekte Gegengewicht zu den Unsicherheiten in Krisenregionen. Strategischer Fortschritt: Durch die Beauftragung von Amazona startet Vault Minerals die konkrete Exploration vor Ort, um das Potenzial des Mt. Wheeler-Projekts gründlich zu erschließen.

Durch die Beauftragung von Amazona startet Vault Minerals die konkrete Exploration vor Ort, um das Potenzial des Mt. Wheeler-Projekts gründlich zu erschließen. Fokus auf Wolfram: Angesichts der Tatsache, dass Wolfram für die moderne Verteidigungsindustrie unverzichtbar ist, positioniert sich Vault Minerals durch diesen Fortschritt als potenzieller Schlüsselspieler für eine westliche, krisensichere Rohstoffversorgung.

Während der Konflikt im Nahen Osten jederzeit neu aufflammen könnte, schafft Vault Strategic Mining in der Wüste von Nevada die Fakten für eine stabilere Zukunft.

Wir sind sehr froh über die Möglichkeit, mit Herrn Feyerabend und dem Team von Amazona zusammenzuarbeiten. Im Anschluss an den kürzlich erfolgten Erwerb sind wir begeistert, umgehend unsere anfänglichen Explorationsarbeiten bei der historischen Wolframmine Mt. Wheeler zu beginnen. Dieses Programm stellt einen bedeutenden ersten Schritt in Richtung Vorbereitung eines NI 43-101-konformen technischen Berichts dar, der darauf abzielt, das Potenzial von Mt. Wheeler in Nevada weiter auszuwerten und weiterzuentwickeln - einem Staat, der vom Fraser Institute regelmäßig als eine der besten Bergbaujurisdiktionen der Welt eingestuft wird.

Quinn Field-Dyte, Chief Executive Officer

Der Aufbau einer neuen strategischen Wolframquelle

Vault Strategic Mining (ISIN: CA92243U1075 / WKN: A41WE4) startet jetzt mit einer hochdynamischen Explorations-Offensive voll durch! Ein Elite-Team aus spezialisierten Experten, ausgerüstet mit modernster Technik, steht bereit, um das Gelände in einer präzisen und hocheffizienten Vor-Ort-Bewertung zu erschließen.

Dieses agile Team wird die strukturellen Codes und Mineralisierungsprozesse knacken, die das Wolframsystem am Mt. Wheeler so einzigartig machen. Jeder Datensatz, den wir gewinnen, wird unsere Explorationsstrategie weiter schärfen und dieses strategische Juwel für kritische Mineralien massiv aufwerten.

Der Goldstandard der Transparenz: Der Weg zum NI 43-101

Doch das ist erst der Anfang. Die Zusammenarbeit mit den Profis von Amazona erreicht das nächste Level: Gemeinsam schmieden wir einen NI 43-101-konformen technischen Bericht, der Schwarz auf Weiß beweisen wird, welches enorme Potenzial in der historischen Mt. Wheeler-Mine schlummert.

Das Unternehmen führt die wertvollen Erkenntnisse der Vergangenheit mit den bahnbrechenden Daten der Gegenwart zusammen, um ein Gesamtbild zu schaffen, das Investoren begeistern wird. Der Fokus ist dabei glasklar und hochgradig optimistisch: Vault Strategic Mining (ISIN: CA92243U1075 / WKN: A41WE4) positioniert Mt. Wheeler als zentralen Pfeiler der nordamerikanischen Lieferkette.

In einer Welt, die nach sicheren Wolfram-Quellen sucht, ist Vault Strategic Mining genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das Unternehmen baut hier nicht nur eine Mine - es sichert vielleicht die Rohstoff-Unabhängigkeit des Westens und schaffen dabei massiven Wert für die Zukunft.

Vergessenes Weltklasse-Projekt: Warum Mt. Wheeler jetzt neu entdeckt wird

Spektakuläre Kennzahlen: Ein historisches Fundament für explosives Wachstum

Historische Spitzenwerte: Eine Produktion von 2.000 Tonnen mit einem sensationellen Gehalt von 1,3% WO 3 in den 1950er-Jahren - ein Beleg für die erstklassige Erzqualität.

Eine Produktion von mit einem sensationellen Gehalt von in den 1950er-Jahren - ein Beleg für die erstklassige Erzqualität. Massive Beryllium-Entdeckung: Durch die Bergbau-Legende Anaconda (1959-62) definiert - untermauert durch über 3.000 Meter (10.000 Fuß) an Bohrungen und über 1.340 Meter (4.400 Fuß) an beeindruckender Untertage-Erschließung.

Durch die Bergbau-Legende (1959-62) definiert - untermauert durch über an Bohrungen und über an beeindruckender Untertage-Erschließung. Gewaltiges Ressourcen-Potenzial: Historische Ressourcen von insgesamt 59.625 Tonnen (nachgewiesen/proven), 30.200 Tonnen (wahrscheinlich/probable) und gewaltigen 191.900 Tonnen (möglich/possible).

Historische Ressourcen von insgesamt (nachgewiesen/proven), (wahrscheinlich/probable) und gewaltigen (möglich/possible). Zusätzlicher Wachstums-Turbo: Noch unerschlossenes, riesiges Potenzial für Seltenerdelemente (REEs), das dem Projekt eine völlig neue Dimension verleihen könnte.

Mt. Wheeler ist bereit, seine Geschichte fortzuschreiben und eine Schlüsselrolle in der modernen, westlichen Rohstoffversorgung einzunehmen. Hier liegt die Zukunft im Boden - und Vault Strategic Mining hebt sie.

Strategische Unabhängigkeit: Warum Wolfram zum Schicksalsmetall des Westens wird

Wenn Regierungen und Weltkonzerne heute über nationale Sicherheit und stabile Lieferketten debattieren, stehen nicht mehr nur Öl oder Gas im Fokus. Ein Metall rückt mit einer Dynamik ins Rampenlicht, die kaum zu ignorieren ist: Tungsten (Wolfram).

Quelle: Unternehmenspräsentation Vault Strategic Mining

Die Gründe für diesen plötzlichen Nachfrage-Boom sind fundamental:

Ultimative Belastbarkeit: Wolfram ist das Metall der Extreme. Überall dort, wo Hitzeresistenz und technische Zuverlässigkeit über Erfolg oder Scheitern entscheiden, ist es alternativlos.

Wolfram ist das Metall der Extreme. Überall dort, wo Hitzeresistenz und technische Zuverlässigkeit über Erfolg oder Scheitern entscheiden, ist es alternativlos. Verteidigung & Hightech: Vom modernen Verteidigungssektor über die Luft- und Raumfahrt bis hin zu den Energietechnologien der nächsten Generation - ohne Wolfram steht die Produktion still.

Wolfram im Superzyklus: Eine Preisrallye ohne Präzedenz

Wer die Preisentwicklung von Wolfram in den letzten 18 Monaten verfolgt hat, reibt sich die Augen. Zu Beginn des Jahres 2025 notierte der globale Referenzpreis für Ammoniumparawolframat (APT) - das wichtigste Handelsprodukt im Wolframmarkt - noch bei rund 340 USD pro MTU (Metric Ton Unit, entspricht 10 kg Wolframtrioxid). Was folgte, war keine gewöhnliche Rohstoffrally.

Bis Ende 2025 hatte sich der APT-Preis auf 862 USD mehr als verdoppelt - was bereits als Sensation galt. Doch im ersten Quartal 2026 nahm die Entwicklung eine neue Dimension an: Der APT-Preis hatte sich binnen eines Jahres mehr als versechsfacht. Am 10. April 2026 lag der Wolframpreis an der Börse Rotterdam bei 3.040 USD pro MTU - ein Plus von über 330% allein seit Jahresbeginn.

Die Ursachen sind struktureller Natur und nicht konjunkturell. China ist mit rund 79% der globalen Primärförderung nach wie vor der mit Abstand weltweit führende Produzent - und genau das macht den Markt so verwundbar. Die chinesische Mining-Quote wurde 2025 um 6,5% gesenkt, während gleichzeitig die inländische Verarbeitungskapazität wächst - was bedeutet: Mehr Material wird im Land selbst verbraucht, weniger fließt in den Export. Hinzu kamen im Februar 2025 neue chinesische Exportkontrollen, die westliche Abnehmer zusätzlich unter Druck setzen.

Das Entscheidende dabei: Die Nachfrage ist extrem unelastisch. Für strategische Bauteile, die ohne Wolfram nicht funktionieren, zahlen Abnehmer jeden Preis - die Materialkosten sind im Verhältnis zum Gesamtwert eines Waffensystems oder einer High-Tech-Maschine tragbar.

Die massive Preissteigerung des Jahres 2025 führte zu keinem nennenswerten Nachfrageeinbruch,

bestätigt Lewis Black, CEO von Almonty Industries, dem weltweit führenden Wolfram-Produzenten außerhalb Chinas.

Was bedeutet das für Anleger? Analysten sprechen vom "rising-easily, falling-hardly"-Phänomen - das Metall klettert mühelos, fällt aber kaum zurück, da das Angebotsgefälle strukturell geworden ist. Projekte in westlichen Tier-1-Jurisdiktionen wie Nevada sind in diesem Umfeld nicht nur geologisch faszinierend - sie sind strategisch notwendig.

Geopolitischer Engpass: Warum sichere Wolfram-Quellen jetzt entscheidend werden

Das Kernproblem - und gleichzeitig die gigantische Chance für Investoren - ist die extreme Konzentration des globalen Angebots. Über 80% der weltweiten Wolframproduktion stammen aus China. In einer Zeit, in der Peking den Zugang zu kritischen Rohstoffen zunehmend als geopolitisches Währung einsetzt, ist diese Abhängigkeit für westliche Staaten und Verteidigungsindustrien kein abstraktes Risiko mehr - sie ist ein strukturelles Sicherheitsproblem.

Hinzu kommen regionale Instabilitäten: Der Iran-Konflikt ist zwar momentan ins Stocken geraten, doch der brüchige Status quo im Nahen Osten verdeutlicht, wie schnell etablierte Handelsrouten und Lieferbeziehungen kollabieren können. Wer beides zusammendenkt - Chinas Lieferpolitik und die Fragilität globaler Transportkorridore - versteht, warum westliche Regierungen und Industriekonzerne heute dringend nach heimischen Alternativen suchen.

Vault Strategic Mining: Die Antwort auf die Versorgungskrise

Je stärker westliche Staaten und Industriegiganten ihre Autonomie forcieren, desto wertvoller werden Projekte in politisch sicheren und bergbaufreundlichen Häfen. Vault Strategic Mining positioniert sich mit dem Mt. Wheeler-Projekt in Nevada exakt an diesem entscheidendenden Wendepunkt.

Hier entsteht nicht nur ein Bergbauprojekt, sondern ein strategisches Bollwerk für die westliche Rohstoff-Versorgung. Während die geopolitische Lage im Iran und anderen Krisenherden wie ein Damoklesschwert über den Märkten hängt, bietet, Vault Strategic Mining (ISIN: CA92243U1075 / WKN: A41WE4) die Lösung: Kritisches Wolfram direkt aus dem Herzen der USA. Das ist kein reines Rohstoff-Investment - das ist eine Wette auf die industrielle Souveränität des Westens.



Strategische Fokussierung: Ein Portfolio für die Welt von morgen



Das Zusammenspiel aus geopolitischer Notwendigkeit, operativer Umsetzung und klarer strategischer Ausrichtung zeigt deutlich: Vault Strategic Mining agiert nicht nur als klassischer Explorer, sondern als weitsichtiger Architekt einer krisenfesten Rohstoffversorgung. Mit dem Fokus auf das Wolframprojekt Mt. Wheeler in Nevada positioniert sich das Unternehmen exakt an der Schnittstelle zwischen globalen Risiken und strategischer Sicherheit.

Die Kombination aus historisch belegten Spitzengehalten, einer erstklassigen Infrastruktur in einer der besten Bergbaujurisdiktionen der Welt und einem exzellenten Timing am Markt schafft eine Ausgangslage, die ihresgleichen sucht. Es ist die seltene Verbindung aus industrieller Notwendigkeit, geopolitischer Relevanz und operativer Umsetzbarkeit.

Alles, was wir über die Geologie, die geopolitischen Rahmenbedingungen und die aktuelle operative Dynamik wissen, führt zu einer klaren Schlussfolgerung für das Jahr 2026.

Fazit: Ein strategisches Schlüsselprojekt vor der Neubewertung

Das Jahr 2026 könnte für Vault Strategic Mining (ISIN: CA92243U1075 / WKN: A41WE4) zum Wendepunkt werden. Selten war ein Unternehmen so präzise an den zentralen Herausforderungen und Chancen der globalen Wirtschaft positioniert.

Mit dem Mt. Wheeler Projekt in Nevada hält Vault den Schlüssel zu einem der kritischsten Rohstoffe der westlichen Welt in der Hand. In einer Ära, in der geopolitische Spannungen jederzeit eskalieren können und Lieferketten zunehmend unter Druck geraten, wird Wolfram mehr als nur ein Industriemetall - es wird zum strategischen Faktor für Verteidigung, Technologie und industrielle Souveränität.

Die Kombination aus historisch belegten Gehalten von durchschnittlich 1,3% WO3 und der Sicherheit einer US-Tier-1-Jurisdiktion macht dieses Projekt zu einem echten Ausnahme-Asset.

Warum jetzt? Das Unternehmen hat die Weichen auf operative Umsetzung gestellt. Mit dem Start der Exploration, der Zusammenarbeit mit Amazona sowie der Vorbereitung eines NI 43-101-konformen Berichts entsteht erstmals die Grundlage, um das Potenzial von Mt. Wheeler systematisch sichtbar zu machen.

Für Investoren bedeutet das: die Chance, frühzeitig bei einem Akteur positioniert zu sein, der von einem strukturellen Wandel profitiert - hin zu mehr Rohstoffsicherheit, lokaler Versorgung und geopolitischer Unabhängigkeit.

In einer Welt, in der strategische Ressourcen zunehmend zum entscheidenden Faktor werden, rücken Projekte wie Mt. Wheeler zwangsläufig in den Fokus der Märkte. Genau hier beginnt oft die Phase, in der aus einer Story eine Neubewertung entstehen kann.

Warten Sie nicht, bis die breite Masse diesen schlafenden Giganten entdeckt. Besuchen Sie die Webseite von Vault Strategic Mining (ISIN: CA92243U1075 / WKN: A41WE4), um mehr über dieses außergewöhnliche Unternehmen zu erfahren.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie auch die Webseite von Vault Strategic Mining Corp. oder lesen Sie die Unternehmensunterlagen auf SEDAR+.

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