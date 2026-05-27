TORONTO, ON UND MADRID, ES / ACCESS Newswire / 27. Mai 2026 / Das auf Mandatsbasis tätige Executive-Search-Unternehmen Caldwell (TSX:CWL) (OTCQX:CWLPF) gab heute die Ernennung von Gabino Stuyck zum Partner in der Consumer Practice des Unternehmens bekannt. Mit Basis in Madrid erweitert Stuycks Ernennung die Präsenz von Caldwell in Europa und stärkt die Kompetenzen des Unternehmens bei Führungsaufträgen in den Bereichen Consumer, Private Equity, Technologie, Sport und digitale Transformation weltweit.

Caldwell begrüßt Gabino Stuyck als Partner in der Consumer Practice und stärkt damit die globalen Kompetenzen des Unternehmens in den Bereichen Consumer und Private Equity.

Stuyck ist in Madrid ansässig und berät Private-Equity-Firmen, Portfoliounternehmen und globale Organisationen bei der Besetzung von Führungs- und Board-Positionen in Europa, dem Nahen Osten, Lateinamerika und Nordamerika. Mit mehr als 17 Jahren Erfahrung in der Führungskräftevermittlung und über 200 weltweit abgeschlossenen Mandaten ist er dafür bekannt, hochwirksame Führungsteams in investorenfinanzierten, wachstumsstarken und transformativen Umgebungen aufzubauen.

"Gabino bringt eine außergewöhnliche internationale Perspektive und einen stark beziehungsorientierten Ansatz in die Führungskräftevermittlung ein, der sich hervorragend mit unserer Art der Kundenbetreuung deckt", sagte Kelly Blair, Managing Partner von Caldwells Consumer Practice. "Seine fundierte Expertise bei der Beratung breit aufgestellter, konsumentenorientierter und Private-Equity-Unternehmen bei entscheidenden Besetzungen von C-Suite- und Board-Positionen, kombiniert mit seiner Erfahrung in zahlreichen globalen Märkten, wird für Kunden, die sich in Phasen des Wachstums, des Wandels und zunehmend komplexer Führungsentscheidungen befinden, von unschätzbarem Wert sein. Ebenso wichtig ist, dass Gabinos unternehmerische Denkweise und sein kooperativer Führungsstil ihn zu einer hervorragenden Bereicherung für unsere Unternehmenskultur und unsere globale Consumer Practice machen."

Stuycks Tätigkeit erstreckt sich über ein breites Spektrum von Branchen, darunter Consumer, Retail, Technologie, Digitalwirtschaft, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Sport und Industrie. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung von Suchprozessen für CEOs, CFOs, CIOs, COOs, Chief Digital Officers und Direktoren für multinationale Konzerne, familiengeführte Unternehmen, staatlich unterstützte Organisationen und Private-Equity-Portfoliounternehmen. Im Laufe seiner Karriere hat er in wichtigen internationalen Wirtschaftszentren wie London, Dubai, Doha, São Paulo, Miami, New York und Madrid gelebt und gearbeitet und bietet seinen Kunden dadurch eine einzigartige globale und interkulturelle Perspektive auf Führung und Talente.

Bevor er zu Caldwell kam, war Stuyck Equity-Partner bei einer globalen Personalberatungsfirma, wo er sich auf Private-Equity- und Portfolio-Führungsaufträge in verschiedenen Branchen spezialisierte. Zu Beginn seiner Karriere hatte er leitende Führungspositionen bei führenden internationalen Personalberatungsfirmen inne und begann seine berufliche Laufbahn bei Citigroup in Dubai.

"Wir freuen uns sehr, Gabino bei Caldwell und in unserem europäischen Team willkommen zu heißen", sagte Chris Beck, Chief Executive Officer. "Seine internationalen Kundenbeziehungen und seine Erfahrung in Europa, dem Nahen Osten, Lateinamerika und Nordamerika ergänzen hervorragend die Märkte, in denen Caldwell bereits Kunden betreut und eine Partnerpräsenz aufgebaut hat. Seine tiefgreifenden Beziehungen im Private-Equity-Bereich und seine Erfolgsbilanz bei der Beratung von Unternehmen im transformativen Wachstum stärken unsere Fähigkeit, Kunden beim Aufbau außergewöhnlicher Führungsteams über Branchen und Regionen hinweg zu unterstützen."

Stuyck hat einen Master-Abschluss in International Business von der European Business School in Paris und New York sowie einen Bachelor-Abschluss in Rechtswissenschaften von der Complutense University of Madrid. Er spricht fließend Englisch, Spanisch und Portugiesisch.

Über Caldwell

Caldwell ist ein erstklassiges Executive-Search-Unternehmen, dem sowohl etablierte als auch wachstumsorientierte Unternehmen vertrauen. Seit mehr als 50 Jahren arbeiten wir mit Kunden zusammen, um außergewöhnliche Teams zu konzipieren und aufzubauen. Unsere Partner vermitteln nicht nur Führungskräfte - sie hinterfragen Annahmen, ermöglichen Strategien und legen Wert auf langfristige Eignung. Aufgebaut durch Stammkunden und Empfehlungen liefert Caldwell Klarheit und Ergebnisse ohne Arroganz oder Abkürzungen. Für Kunden, die Substanz vor Größe suchen, sind wir die selbstbewusste Stimme, die zuhört - und führt. Bei Caldwell ist unser Ziel Ihre Mission.

Die Stammaktien von Caldwell sind an der Toronto Stock Exchange (TSX:CWL) notiert und werden am OTCQX-Markt (OTCQX:CWLPF) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.caldwell.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Caroline Lomot

Vice President, Marketing & Communications

Caldwell

mailto:clomot@caldwell.com

+1 516 830 3535

QUELLE: Caldwell Partners International, Inc.

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