Nevada, Idaho, Colorado: In den alten Bergbaugebieten der USA werden historische Minen wiederbelebt. Während einige schon im laufenden Jahr freien Cashflow erwarten, stehen bei anderen die ersten Bohrprogramme noch bevor.

Der Edelmetallexplorer Advanced Gold Exploration (ISIN: CA00792D2023, WKN: A41RJV) schloss Mitte Mai ein umfangreiches Kartierungs- und Bodenprobenahmeprogramm auf dem Silver-Belle-Projekt in Nevada ab. Das Ziel: Historische Mineralisierungen - darunter Silber, Antimon, Wolfram, Blei und Zink -, die in früheren Produktionsstollen und historischen Prospektionsgruben identifiziert wurden, erneut zu bestätigen und zu validieren.

Silver Belle ist dabei nicht irgendein Projekt. Der Standort blickt auf eine lange Historie zurück. Das Projekt war ursprünglich in den 1930er Jahren erschlossen worden. Der damalige Betreiber Silver Belle Mining Co. legte einen Schacht sowie mehrere Stollen und Querschläge an. Dokumente belegen die Zusammensetzung einer 1937 erfolgten Lieferung von Erz aus der Mine an eine Schmelzhütte. Die Lieferung enthielt mehr als 1,6 Kilogramm Silber pro Tonne und darüber hinaus 37 % Blei, 10 % Zink, 1 % Kupfer und 0,3 % Antimon.

Silver Belle wurde noch nie modern exploriert

Die Abbauaktivitäten stoppten jedoch irgendwann, moderne Exploration hat bei Silver Belle seit den 1930er Jahren nicht mehr stattgefunden. Dies will Advanced Gold Exploration nun ändern. Durch die Integration historischer Daten mit modernen geochemischen Ergebnissen zielt das Unternehmen darauf ab, Existenz und Ausmaß der vermuteten Karbonat-Ersatz-Lagerstätte auf dem gesamten Grundstück zu bestätigen und besser abzugrenzen.

Solche Lagerstätten entstehen durch aufsteigendes Magma, das extrem heiße Flüssigkeiten freisetzt, die Silber, Blei, Zink, Kupfer und oft auch Gold enthalten. Diese Flüssigkeiten bahnen sich ihren Weg nach oben nach dem Gesetz des geringsten Widerstands - typischerweise über Brüche oder Risse im Gestein. Treffen die sauren, metallreichen Lösungen auf ein sogenanntes Karbonatgestein wie Kalkstein, kommt es zu einer chemischen Neutralisationsreaktion, bei der das Karbonatgestein durch massives Erz ersetzt wird (daher rührt die Bezeichnung Karbonat-Ersatz).

Charakteristisch für diese Lagerstätten ist ihr unregelmäßiger Verlauf ähnlich dem von Baumwurzeln. Die Minenbetriebe der Vergangenheit konzentrierten sich deshalb mit ihren damaligen Methoden typischerweise auf die "dicksten Stämme" und unterließen eine weiterreichende Erforschung der gesamten Lagerstätte.

Es sind geologisch-historische Storys wie diese, die derzeit zu einer regelrechten Renaissance stillgelegter Minen in den USA führen. Denn der Explorationsansatz von Advanced Gold Exploration ist mitnichten ein Einzelfall.

Renaissance stillgelegter Minen in den USA

Bunker Hill Mining plant noch für das erste Halbjahr 2026 die Wiederinbetriebnahme der Bunker Hill Mine im Bergbaurevier Coeur d'Alene (auch als Silver Valley bezeichnet) im Norden von Idaho. Das Silver Valley gilt als eines der ertragreichsten Silberabbaugebiete der USA.

Die 1885 entdeckte Mine war über ein Jahrhundert lang in Betrieb, bis sie 1991 stillgelegt wurde. Während ihrer 95-jährigen Laufzeit förderte Bunker Hill dem heutigen Eigentümer zufolge 42,77 Millionen Tonnen Erz mit durchschnittlichen Gehalten von 8,43 % Blei, 4,52 % Zink und 3,52 Unzen Silber pro Tonne. Es wurden über 40 verschiedene mineralisierte Zonen abgebaut, 35 Millionen Tonnen Erzkonzentrat produziert und 165 Mio. Unzen Silber gewonnen. Die Bunker Hill Mine stellte 1981 ihren Betrieb nicht zuletzt aufgrund niedriger Basismetallpreise ein.

2020 witterte das Team von Bunker Hill die Chance, historische geologische und Produktionsdaten mithilfe moderner Explorationssoftware zu nutzen und neue 3D-Modelle zu erstellen, um potenzielle Erweiterungen bekannter Mineralvorkommen zu identifizieren. Mit Erfolg: Heute sieht das Unternehmen die Mine "gut positioniert, um zu einem hochgradigen, langlebigen Silber-Zink-Blei-Betrieb umgebaut zu werden", wie es in einer Präsentation heißt. Ein nachhaltiger freier Cashflow wird für das zweite Halbjahr 2026 erwartet.

Bunker Hill, Blackrock Silver, Hecla, Comstock: Die neue Suche an alten Orten

Blackrock Silver arbeitet am Tonopah West Projekt im Tonopah Silver District im Nye County in Nevada. Der Silver District ist eines der größten historischen Silbergebiete Nordamerikas, in dem aus 7,5 Millionen Tonnen Silber 174 Mio. Unzen Silber und 1,8 Mio. Unzen Gold produziert wurden. Mit Tonopah West wurde eine Fläche von mehr als 25 km2 patentiert. Der Abbau erfolgte unter Tage von 1900 bis 1930, in Spitzenjahren wurden bis zu 14 Mio. Unzen Silberäquivalent pro Jahr gefördert. "Die Victor-Ader war zum Zeitpunkt der Produktionseinstellung noch 24 Meter mächtig", teilt das Unternehmen mit.

Bald könnte wieder produziert werden: Das Projekt verfügt derzeit über eine angezeigte Mineralressource von 2,75 Millionen Tonnen mit 216,8 Gramm Silber und 2,25 Gramm Gold pro Tonne, was insgesamt 19.167.000 Unzen Silber und 199.000 Unzen Gold entspricht. Darüber hinaus verfügt das Projekt über eine abgeleitete Mineralressource von 5,5 Millionen Tonnen mit 188,5 Gramm Silber und 2,62 Gramm Gold pro Tonne, was insgesamt 33.560.000 Unzen Silber und 467.000 Unzen Gold entspricht.

Eine aktualisierte PEA aus dem Jahr 2026 prognostiziert eine durchschnittliche jährliche Produktion von 7,1 Millionen Unzen Silberäquivalent bei Gesamtkosten von 17,44 US-Dollar pro Unze Silberäquivalent über eine Minenlaufzeit von 11,2 Jahren.

Comstock Mining, das 2022 nach einer Umstrukturierung die Börse verließ, setzt ebenfalls auf historische Abbaugebiete in Nevada. Das Unternehmen konsolidierte die bedeutendsten Teile des historischen Gold- und Silberbergbaugebiets Comstock. Die gemessenen und angezeigten Mineralressourcen des Entwicklungsgebiets Dayton werden auf 293.000 Unzen Gold und 2.120.000 Unzen Silber schätzt. Dayton enthält außerdem weitere abgeleitete Mineralressourcen mit 90.000 Unzen Gold und 480.000 Unzen Silber. Das Zielgebiet Luzern weist angezeigte Mineralressourcen mit 312.000 Unzen Gold und 3.760.000 Unzen Silber aus. Luzern enthält außerdem zusätzliche abgeleitete Mineralressourcen mit 207.000 Unzen Gold und 2.092.000 Unzen Silber.

Hecla Mining setzt auf das historische Creede-Silbergebiet im Bundesstaat Colorado mit einer historischen Produktion von über 84 Millionen Unzen. Der Fokus liegt auf der Bulldog Mine, die von 1969 bis 1985 25 Millionen Feinunzen Silber zutage förderte. Hier werden Ressourcen von 38 Mio. Unzen Silber, 49.400 Tonnen Blei und 39.850 Tonnen Zink vermutet.

Advanced Gold Exploration strebt Bohrprogramm 2026 an

Advanced Gold Exploration hat 87 Gesteinsbruch- und Stichproben zur geochemischen Analyse an ein Labor geschickt. Die im Rahmen des jüngsten Programms gewonnenen Erkenntnisse sollen entscheidend zur Entwicklung von hochprioritären Bohrzielen der Phase 2 für nachfolgende Explorationsprogramme beitragen.

Das Explorationsteam konnte zudem direkt auf Teile der historischen Untertageanlagen zugreifen und mineralisierten Strukturen und Alterationszonen beobachten und beproben. Dabei wurde ein Mineralisierungsstil entdeckt, der üblicherweise mit Karbonat-Ersatzlagerstätten an anderen Orten im Eureka-Distrikt in Verbindung gebracht wird, darunter auch bei der Lagerstätte Ruby Hill etwa 55 Kilometer südwestlich des Silver-Belle-Projekts.

Noch für 2026 ist eine Diamantbohrkampagne geplant. Positive Ergebnisse hier könnten zu einem Katalysator für den Aktienkurs werden, der mit einer Marktkapitalisierung unterhalb von 4 Mio. EUR derzeit noch keine größeren Explorationserfolge eingepreist hat.

Weitere Informationen zu Advanced Gold Exploration finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/advanced-gold-exploration/

Unternehmen: Advanced Gold Exploration Inc.

CSE: AUEX

WKN: A41RJV

ISIN: CA00792D2023

Webseite: www.advancedgoldexploration.com

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